视后江美仪失婚9年想拍拖：边个唔想有个伴？ 唔想孤独终老 感叹婚姻复杂已无憧憬

现年54岁的视后江美仪，近日因2014年旧作《名媛望族》深夜重播，凭借「三姨太」一角意外再度爆红。近日她在接受梁泰来主持的商台节目《星光背后》访问时，江美仪除了谈及翻红感想，更谈及感情问题，她直言对婚姻已再无憧憬，但强调不会放弃感情，渴望能找到一个伴侣。

江美仪享受恋爱不想再婚

江美仪与吴君如胞弟、前夫吴君祥离婚后，已回复单身九年。谈及对未来感情的看法，她坦率地说：「婚姻无憧憬啦！件事太复杂啦，但边个唔想有个伴？」她解释，结婚不仅是两个人的事，更涉及两个家庭，需要兼顾太多事情。她表示：「既然我已经试过结婚，就试吓啲唔需要结婚啦！九年来真系无人出现过，条件真系无乜所谓，总之唔好孤独终老。年纪大过我细过我都得，有仔女更好，我好钟意细蚊仔，最紧要沟通到，三观一致。」

江美仪忆曾因穿黑丝上阵被骂

事业方面，对于《名媛望族》中「三姨太」一角近来获得全城热捧，与当年播出时被全城闹爆「黑丝仪」、「重口味」的反应形成极端对比，江美仪形容感叹：「当然记得俾人闹爆『黑丝仪』，又话我『重口味』教坏细路，几十岁人仲搞埋啲咁嘅嘢。嬲？当年仲细，睇留言区会有唔开心，亦担心会影响收视。而家有咁嘅回响无谂过，亦唔系乜嘢平反，我形容系个好励志嘅故事，因为你嘅付出，唔知几时有人留意到你嘅努力，就要时刻唔好松懈，演好每一个作品。」

江美仪曾获影帝郑则仕严厉指导

回顾演艺生涯，江美仪将演技开窍时刻，归功于初入行时与影帝郑则仕（Kent哥）合作《肥猫正传》时的严厉指导。她忆述，郑则仕曾因她不懂迁就机位和灯光而严厉责骂，甚至让她一度躲在车上想哭。但正是这次经历让她发奋图强，最终打醒十二分精神，演技大有进步，并与郑则仕结下深厚友谊。

2009年转投TVB后，江美仪于2013年凭《冲上云宵2》夺得「最佳女配角」，但风光背后也经历低潮。她自评因「直肠直肚，个样串串贡」而容易得罪人。在2017年首次担纲女主角拍摄《亲亲我好妈》后，因过于紧张，与幕后人员产生摩擦，导致之后数年无戏可拍，只能转战综艺。她坦言，在事业和婚姻的双重低潮下，情绪一度「爆煲」，幸好在阮兆祥的介绍下接触宗教，并依靠运动才走出情绪低谷。对于后来能凭《下流上车族》再度翻红并夺得视后，她则笑言：「唔同层数嘛，明就明，哈。」

