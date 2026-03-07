Britney Spears 涉醉驾被捕 搜出疑医治ADHD药丸 恐面临监禁
更新时间：17:45 2026-03-07 HKT
发布时间：17:45 2026-03-07 HKT
发布时间：17:45 2026-03-07 HKT
美国流行天后Britney Spears于4日晚间在加州因受酒精及药物影响下驾驶（DUI）遭拘捕，有指她被捕时还被发现身上有来历不明的药丸，疑似是用于治疗ADHD（注意力不足及过度活跃症）的「阿得拉」（Adderall）药丸，药丸的成分有「安非他命」与强效中枢神经兴奋剂右旋安非他命。若检测结果属实，Britney将面临牢狱之灾。
细仔被拍到洛杉矶驾开蓬车
另外，曾任Britney助手及好友Sean Phillips表示在对方出事后，曾跟她联络，Britney表示她很好，Sean接受《Good Morning Britain》访问时指得到Britney的同意分享她的状况，「我给她发的简讯是『你还好吗』，她只是说『我没事』。然后我问我是否可以谈谈这件事，她说『无问题』。」他又提到：「她真是个伟大的人，我们都会犯错。当她遭受这样的公开错误时，我感到很难过。我想让全世界都知道她是一个伟大的人⋯⋯我们都会犯错。」Britney获释后，被指获两名儿子Sean及Jayden联络及安慰，19岁细仔Jayden周五被拍到在洛杉矶驾驶着开蓬车。
最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
8小时前
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT