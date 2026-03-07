《星岛头条》率先爆吴彦祖演出《九龙城寨》续集 经理人承认将参与拍摄
更新时间：17:05 2026-03-07 HKT
发布时间：17:05 2026-03-07 HKT
《九龙城寨之围城》续集将于本月开拍，《星岛头条》独家爆电影已成功邀得型男吴彦祖加盟演出，报道一出即引来全城关注，掀起热话，吴彦祖经理人回复传媒时，承认吴彦祖会参与拍摄，令观众相当期待。
《星岛头条》昨日报道日本巨星木村拓哉本已答应演出《九龙城寨》续集，更已秘密练兵，但因中日关系持续紧张，以及其他种种因素影响下，剧组经过多方商量，不得不作出艰难决定，忍痛终止与木村拓哉的合作，木村拓哉对合作告吹虽感无奈，但双方在和平的情况下达成共识。电影公司亦立即重整演员架构，邀请另一位型男吴彦祖参与演出。
