Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《星岛头条》率先爆吴彦祖演出《九龙城寨》续集 经理人承认将参与拍摄

影视圈
更新时间：17:05 2026-03-07 HKT
发布时间：17:05 2026-03-07 HKT

《九龙城寨之围城》续集将于本月开拍，《星岛头条》独家爆电影已成功邀得型男吴彦祖加盟演出，报道一出即引来全城关注，掀起热话，吴彦祖经理人回复传媒时，承认吴彦祖会参与拍摄，令观众相当期待。

《星岛头条》昨日报道日本巨星木村拓哉本已答应演出《九龙城寨》续集，更已秘密练兵，但因中日关系持续紧张，以及其他种种因素影响下，剧组经过多方商量，不得不作出艰难决定，忍痛终止与木村拓哉的合作，木村拓哉对合作告吹虽感无奈，但双方在和平的情况下达成共识。电影公司亦立即重整演员架构，邀请另一位型男吴彦祖参与演出。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:18
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
7小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
24分钟前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
8小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
21小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
4小时前
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
影视圈
7小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT