卧底娇娃丨陈滢与白彪「拳来拳往」晒真功夫 张曦雯再派福利 着瑜伽服晒玲珑曲线

由马贯东、张曦雯、陈滢、罗毓仪、邵美琪、关礼杰、黄子恒、涂毓麟、吴子冲及钟柔美等主演的全新动作喜剧《卧底娇娃》，逢周一至周五晚八点半翡翠台播映。昨晚（6日）一集《卧底娇娃》中妙姿（陈滢 饰）与学年（白彪 饰）大打出手，而大韦（张武孝大AL饰）疑有脑退化症。

白彪与陈滢上演一场「拳来拳往」

凭《香港爱情故事》荣获「最佳男配角」的白彪，曾演出超过百部动作电影，本身亦懂得国术、西洋拳、泰拳及跆拳道，无论体能或是反应均是顶级。现年79岁的白彪，近年已甚少在萤光幕前大献身手，但昨晚却在《卧底娇娃》中，与陈滢上演了一场「拳来拳往」的橙汁汽水之争，全程功架十足，出拳有风，宝刀未老。至于近日被热捧为「新一代打女」的陈滢，无论打拳功架或是反应均绝对一流，尤其边对打边抛橙汁动作相当流畅，前途无限！

大AL演活「可爱失智老人」

至于近年与方骏钊合作无间、以「豆沙喉」驰名的大AL，继之前凭《巾帼枭雄之悬崖》中的疯癫股神晒变脸演技成功弹出，今次再在《卧底娇娃》中演活任性诸事「可爱失智老人」。昨晚最出色一幕，是当宝仪（Yumi饰）前往探望大AL时，大AL突然扭计要饮汽水，大AL先像小朋友般𨂽晒地扭计：「宝仪呀，你又带漏咗嘢畀叔公喇。」之后当Yumi表示买汽水给他时，大AL即展现恍如小朋友的单纯灿烂笑容、仲要开心到拍晒手，之后即使对白不是落在大AL身上，大AL仍入戏十足地继续细细声开心谓：「好嘢，有嘢饮呀。」相当相当可爱！

张曦雯继续派福利

而在第10集中，江瀚东（周百恩 饰）暴打妙姿（陈滢 饰）！周百恩最为人熟悉的演出，当然是在《爱．回家之开心速递》饰演心地善良的「铁手」，而之前他于《非常检控观》饰演五鼠之一的韩彰，亦将烂挞挞的古惑仔形象演得入型入格，当时已被观众赞有惊喜，演技多元化。今次周百恩「更上一层楼」，染金毛饰演暴力狂，对陈滢拳打脚踢，更咆吼一句：「呢条女净系我可以打！」将角色的躁狂演得淋漓尽致。由于周百恩出亲场不是杀气冲天、就是向陈滢拳打脚踢，遂惹来不少网民猜测他与陈滢剧中真实关系，不少网民估计周百恩应是陈滢前度。张曦雯（Kelly）则继续派福利，再次穿上瑜伽服做瑜伽，凸显玲珑曲线，兼且超强柔软筋骨。另当Kelly被马贯东误会是「二五女」时，擘大眼露出的「真系㗎」无辜样相当可爱。其实张曦雯一直有练开瑜伽，近年更涉猎普拉提，并不时在社交媒体分享操练成果，试过在悬空的绢布上施展「倒挂金钩」，动作流畅及姿势优美，展现强劲腰力及柔软度。