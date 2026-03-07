Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MONSTA X 香港、澳门站巡唱宣布取消 内地主办方指艺人公司提出「不合理要求」 粉丝质疑：规划混乱

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-07 HKT
发布时间：16:15 2026-03-07 HKT

韩团MONSTA X原定举行的《THE X : NEXUS》世界巡唱香港、澳门站昨宣布取消，主办方称MONSTA X方面提出多项「不合理要求」，令fans不满。

MONSTA X 所属公司向fans致歉

MONSTA X所属公司Starship Entertainment昨日发布公告指出，原定3月14日在香港、4月25日在澳门举办的演唱会，因当地主办单位相关因素无法如期进行，最终决定取消演出，并向期待已久的fans致歉。公司再称很多fans一直期待这两场演出，对于最终未能顺利举办感到遗憾，也为造成的不便向观众致上歉意。至于已购票的fans，后续退票与退款资讯，将由各售票平台另行公布。

粉丝质疑主办方说法

不过，内地主办单位美煜文化传播（上海）有限公司随后发出长篇声明反驳，强调演出取消并非主办方问题，而是艺人经理人公司及其指定营运单位提出多项「不合理要求」，包括舞台调整、票区重新规划等，双方多次商讨不果，最终才导致巡唱取消。主办方更指对方甚至在未与主办达成共识的情况下，单方面向fans发布取消公告，让外界误以为责任在主办单位，相关说法「与事实不符」，并表示将保留法律追诉权利，必要时可能公开双方沟通纪录。Fans却质疑主办方的说法，认为先前售票过程就出现问题，门票又延迟开卖，整体规划混乱，不像是艺人方面的问题。

