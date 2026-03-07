黄凯芹红馆骚唱足3小时 遭周慧敏、阮兆祥、余剑明力数小气 郑丹瑞爆邻坐观众上网查岁数

「情哥王子」黄凯芹（Chris）于2026年3月6日及7日一连两日，假红磡香港体育馆举行《黄凯芹40年来香港演唱会2026》，昨晚（6日）举行首场，黄凯芹演绎超过40首歌曲唱足3小时。

黄凯芹获邓蔼霖讲独白揭序幕

演唱会开场由黄凯芹的恩师前著名DJ邓蔼霖以独白形式揭开序幕，分享对他的初印象，「总系觉得佢唔系好睬人，但系叫佢交功课录啲Demo，佢又好有深度做足准备功夫，而问到佢有咩才能时，佢话几钟意唱歌，我叫佢录段嚟听吓，一听真系惊为天人。」邓蔼霖又提到黄凯芹的Cool，只是欠缺自信的表现，所以向对方赠言，「相信自己系最劲，喺台上系最靓仔，唱歌系最好。」最后邓蔼霖以声音导航，引领徒弟黄凯芹以歌曲《感受》出场。黄凯芹今次的歌单相当有心思，他分别演绎跟钟肇峰、徐日勤、杜自持和周启生合作的歌曲。演唱《情深缘浅》时，黄凯芹跟8位年轻的结他手同台演出，他爆笑指最大的乐手只得23岁，最小更只得21岁，「我唔单止做得佢哋老窦，真系仲做得佢哋阿爷呀！」

郑丹瑞多谢黄凯芹带回最灿烂的年代

黄凯芹事前预告会邀请电台的同门师弟妹周慧敏、阮兆祥和余剑明，首度公开演绎由他亲自作曲及填词的全新歌曲《数十年后》，他们在演唱会尾声合体，但合唱前黄凯芹先分别跟他们合唱一曲。合唱完后四人继续话当年，周慧敏、阮兆祥和余剑明竟群起大数黄凯芹不是，他们齐指黄凯芹好小气，余剑明投诉黄凯芹只在半夜接载过她一次返屋企，阮兆祥更惨到一次顺风车都未坐过，但黄凯芹则解释，「𠮶时喺电台收工，我住喺青衣，但余剑明住观塘都话顺路要我车㖞！」有份为《数十年后》独白的电台恩师郑丹瑞（旦哥），期间亦有一起畅谈，他大爆邻坐的观众上网查黄凯芹的岁数，相当搞笑，「最好笑呢个查完黄凯芹几多岁，隔离𠮶个仲举起手指公，不过我最想讲我哋忘记几多岁，我哋反而要好多谢黄凯芹，带我哋今晚去返番我哋最开心、最灿烂嘅一九八几年！」

黄凯芹开心老中青歌迷济济一堂

黄凯芹在Encore部份跟观众大玩卡拉OK，实行万人大合唱《哪里的天空不下雨》及《雨中的恋人们》等多首经典金曲。讲到入行40年，黄凯芹形容「好似发咗场梦」一样，而彩排后有00后歌迷送上亲笔信，更令他感触良多，「咁就过咗40年，除咗有最初嘅一班粉丝之外，仲有呢啲00后嘅歌迷，老中青唔同年代嘅人都济济一堂，好似发咗场梦咁，观众有反应就系好真实感受，会令人毛管戙，作为歌手真系好满足，或者我仲可以唱多一、两年，但我好珍惜有呢次机会。」最后黄凯芹以歌曲《我就是我》，为演唱会划上完美句号。