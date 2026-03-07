赌王千金何超莲突晒入院照惹关注 露无奈眼神呻「过程痛苦」 周柏豪唱反调：好正

34岁赌王三房千金何超莲日前才与龙凤胎弟弟何猷启、胞姊何超云为妈妈「三太」陈婉珍庆祝生日，今日（7日）何超莲却在社交平台上载一张身处医院，躺在病床上的照片，引起网民关注。

何超莲穿病人服躺病床

何超莲公开的一张照片，见到身穿病人服，头戴白色的即弃手术帽，素颜躺在病床上，何超莲对镜头嘟起嘴，眼神略带一丝无奈。何超莲身上盖住医院的被单及橙色花纹的被子，看起来正在休养。

何超莲在帖文中写道：「肠胃镜Done，不愿想起那2公升」，透露到医院做「肠胃镜」的身体检查，相信是在检查前要饮下大量清肠胃的饮品，令何超莲感到相当「痛苦」。周柏豪竟留言：「明明好正」，令何超莲非常震惊：「不是吧！！！你很喜欢？」

何超莲有健康意识

不少网民对何超莲年纪轻轻，已注重健康做身体检查，大赞她有健康意识：「清下肠胃一流」、「做完一身轻」、「点解都系咁靓嘅」。也有网民分享自身经验：「可以沟苹果汁饮（唔系鲜榨𠮶啲）」以减轻不适感，并送上慰问：「姐姐好好休息」、「咁后生就照胃镜，唔好食太多好嘢」。

