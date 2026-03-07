Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代女星郑艳丽母亲离世：剩我一个人 近年频病倒厌食症缠身丧母失依靠

影视圈
更新时间：14:00 2026-03-07 HKT
发布时间：14:00 2026-03-07 HKT

现年54岁的90年代「最美艳星」郑艳丽已淡出幕前多年，近年饱受病魔困扰，幸经过治疗后情况渐有改善，郑艳丽间中透过社交平台曝光近况。郑艳丽近日在IG发文，透露母亲最近一、两个月多度出入医院，日前不幸离世，郑艳丽难过表示：「希望妈咪一路好走会放心我」。

郑艳丽丧母好突然

郑艳丽于3月2日在IG上载母亲的单人照留言：「想同大家讲一件事，妈咪喺呢一两个月一直喺医院出出入入，今日终于走咗啦！真系好突然嚟得太快啦！好难接受到，而家剩返我一个人。」

郑艳丽幸而获亲友陪伴关怀：「幸好有好多朋友同埋妈咪嘅亲戚一直都关心我陪伴我帮我，好感恩有佢哋嘅帮忙陪伴，我知道嚟紧嘅路系好难行，我会尽力去努力去行，希望妈咪一路好走会放心我，我会永远挂住佢，爱佢！妈咪一直会放在喺我心里面，妈咪会陪伴我一齐行落去嘅」。

郑艳丽曾到台湾发展

郑艳丽当年参加《1988银河接力大赛》夺得女主角组冠军，曾在TVB发展约三年，之后转投电影圈，拍过不少艳情片。郑艳丽曾到台湾发展，与已故富商黄任中关系匪浅。

郑艳丽因健康频转工

郑艳丽早年患上厌食症，体重一度暴跌至90多磅，最严重时一度入住医院深切治疗部（ICU）。郑艳丽淡出后曾在快餐店打工，又做过清洁工人，却因近年健康欠佳，多次出入医院，而遭公司开除，频频转工。

