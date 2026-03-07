Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈咏诗低胸晚装性感示人男友赞好看 李尹嫣上《唱钱》被评唱歌似读歌：过关战术

影视圈
更新时间：13:45 2026-03-07 HKT
发布时间：13:45 2026-03-07 HKT

应届港姐冠军陈咏诗、季军袁文静、最上镜小姐暨友谊小姐李尹嫣晚上（6日）出席在湾仔举行的慈善晚宴，陈咏诗以低胸晚装性感示人，大哂骄人上围，她表示是自己拣衫，试衫时有影相给男友看，男友都话好看，笑谓不用男友批准才能性感，自己想穿甚么衣服自己话事。

袁文静表示将有机会唱歌

李尹嫣虽然都少少性感，但相对陈咏诗即失色不少，只露肩的袁文静更没有睇头，她却表示露肩晚装适合大会主题。李尹嫣最近参与TVB节目《唱钱》，被指唱歌似读歌时，她表示能过关就可以，扬言这是过关战术，如果只集中在唱歌技巧上就不能过关，并谓大家想欣赏她美妙的歌声可以收看《J Music》，她直言对唱歌有兴趣，但不会主动向公司自荐，留待公司自行发现她美妙的歌声，她亦有兴趣拍古装剧，想多线发展。陈咏诗则对要挑战歌艺的节目没有兴趣，指自己唱歌不在行，最擅长还是跳舞，袁文静就神秘表示将有机会见到她唱歌，叫大家期待一下。

