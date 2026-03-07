吴业坤传离巢后爆喜事？日籍老婆滨口爱子疑怀孕 曾怕被指奉子成婚做足安全措施

35岁吴业坤今年初凭《新闻女王2》，在《万千星辉颁奖典礼2025》上夺得「飞跃进步男艺员」，原以为事业得意，却突然传出已被TMG官方歌手名单「除名」，传出离巢。吴业坤对传闻未有多加理会，而其日籍妻滨口爱子（浜口爱子）因一张神社相，传出疑造人成功喜讯。

吴业坤晒神社相惹揣测

吴业坤的太太滨口爱子近日在IG限时动态分享近况，见到一张在日本神社拍摄的照片，相中展示的御守，见到有「安产御守」，有专门祈求母子平安、分娩顺利、孩子健康成长之意。

吴业坤的太太未有提到相中含意，但滨口爱子之后又晒出去饮茶的照片，昨晚（6日）又见到滨口爱子去跑步，令怀孕揣测相当迷离。早在两年前吴业坤老婆曾传出陀B疑云，当时滨口爱子出席活动时腹部微隆，又用手掩肚而传出大肚消息。

吴业坤婚后三年造人

吴业坤于2022年突然宣布闪婚，当时曾否认双喜临门，滨口爱子随夫来港生活。吴业坤曾扬言婚后做足安全措施：「我哋出嚟见朋友都被人问，太太唔钟意人哋觉得佢奉子成婚，三年后先会造人。」吴业坤的造人计划似乎已提上日程。

