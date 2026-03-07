黎诺懿家有蝙蝠出现相信有好意头 恭喜拍档李佳芯提名新演员 叹自己拍过多部电影与奖项无缘
发布时间：12:45 2026-03-07 HKT
黎诺懿太太李洁莹早前在社交平台透露家中有蝙蝠出没，露台位置的地砖更裂开，黎诺懿指爆砖可能与冷缩热涨有关，笑言有问过师傅，被告知是好事，紫气东来，除了爆砖又有蝙蝠，指儿子最初发现时以为是雀仔，后来才知是蝙蝠，「我哋屋企新年摆了桔应节，牠们可能是来食桔，还要食了几日，之后还识咬走之后食，老婆问我蝙蝠是不是有寓意，我话有无寓意不知道，我只知蝙蝠比较多菌，都有叫姐姐做好清洁，我都是第一次见咁大只蝙蝠，不过相信这一对蝙蝠都有好意头，蝙到福到。」
黎诺懿计划约《义和》演员看大结局
工作方面，黎诺懿表示早前在马来西亚拍摄的综艺节目正在做后期，很快就会推出，他与李佳芯合作的剧集《义和》即将迎来大结局，正计划相约一班演员齐齐看大结局，讲到李佳芯被提名金像奖最佳新演员，他表示恭喜对方，祝福她在电影圈发光发亮，又说自己都想攞新人奖，惜已拍过多部电影，与新演员奖无缘。
