Jay Fung新年回加拿大探亲肥10磅努力keep fit 筹备全英文专辑 物色场地与粉丝聚会

歌手冯允谦（Jay Fung)昨晚（6日）以嘉宾身份现身沙田出席汽车记者会，与一众嘉宾齐齐为新车揭幕，Jay即埸献唱两首歌曲，现场有不少粉丝和市民围观，场面热闹。已有车牌多年的Jay，表示过往加拿大生活会经常驾车外出，但在香港就比较少，现时会选择较大的七人车:「其实我自己屋企人比较多，妈妈、爸爸，细佬、哥哥等，好多个，我都想要架大车，可以载晒所有人。」加上自己喜欢打冰上曲棍球和露营，车厢空间大可以摆放所有装备。

Jay Fung喜欢冰上曲棍球

从小已喜欢打冰曲的Jay Fung，表示以前经常看电视睇比赛，但自己没有接受特别训练：「当时5、6岁，成日同啲小朋友一齐打，好多家长都话我有潜质，但系长大后开始打篮球，返咗香港就少接触。」提到冰曲运动冲撞较多，问到会否怕被人撞倒，他笑言小时候是肥仔：「你睇我而家身形偏瘦，其实我细个都有啲肉，10岁𠮶阵最肥，超过100磅，啲外国人都觉得我大只，所以都唔怕撞。」已改打篮球的他，坦言避免身体、手指受伤，最近都少打篮球，避免受伤影响工作。

Jay Fung自嘲饮水都会肥

Jay Fung早前表示新年期间回加拿大探亲，吃太多而胖了10多磅，他指至今仍未成功减磅，「之前攞咗『叱咤乐坛男歌手』金奖，好多朋友话要约食饭，食到近排先食晒！」他笑言自己是饮水都会肥，所以要努力做运动减磅，会跑步和做健身keep fit！他透露最近正忙于筹备一只全英文的专辑，表示两个月内造「一堆」新歌，是自己的一个纪录，他亦透露现正物色场地与粉丝聚会。