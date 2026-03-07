Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈晓东现身大受欢迎钟培生邀合照 下月出黑胶碟包证有睇头 为红隧广告演唱会提早预售

影视圈
更新时间：10:45 2026-03-07 HKT
发布时间：10:45 2026-03-07 HKT

陈晓东、黎诺懿、马德钟夫妇、应届港姐冠军陈咏诗、季军袁文静、最上镜小姐暨友谊小姐李尹嫣等昨晚（6日）出席「仁济医院周年慈善餐舞会2026」，陈晓东担任表演嘉宾，称是特别来支持仁济活动，透露下月将推出黑胶碟，因对品质要求严格，想做到尽善尽美，而且他也是黑胶迷，对实体碟情有独钟，很早以前就有储张国荣等歌手的黑胶碟，更特意买黑胶唱盘回家慢慢细味，「我今次会推出双碟，有旧歌亦有新歌，仲有很多礼物送，很有睇头。」

陈晓东相隔7年再开骚

除了推出黑胶碟，陈晓东将于6月举行出道30周年演唱会，称上一次在香港开骚已是2019年，相隔7年再于香港开骚，他表示一定会为粉丝带来新意和惊喜，但详情稍后再公开，他又提到一件与演唱会有关的虾碌事，「原本4月才开始卖演唱会飞，但因为红隧口的广告提早在3月刊登，我一知道后都即时想对策，所以现在3月中就会开始预售，赶我上架，大家记住3月中，各大平时同时预售。」访问后陈晓东被不少女嘉宾围著影合照，当中更包括钟培生和庄雅婷，大受欢迎。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
15小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
14小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
15小时前
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
14小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
20小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
2小时前