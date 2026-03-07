Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傅颖新居开箱网民哗然 单位间格全公开面积大缩水 畅谈奢华豪宅搬蜗居感想

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-07 HKT
发布时间：11:00 2026-03-07 HKT

前Cookies成员傅颖（Theresa、现名傅宝谊）近年北上发展，主力做直播带货，移居内地后，曾先后在北京、广州、上海、东莞定居，前年再定居于杭州。曾多次在社交平台公开香闺内部的她，以往晒出的都是宽敞达千呎面积的单位，而近日傅颖在小红书透露，早前再度搬屋，特意拍片分享新居布置，并分享了她从住几千呎大屋到如今选择小空间的心路历程。

傅颖新居麻雀虽小五脏俱全

影片中，傅颖透露新居的标示面积为900呎，但她估计实用面积大约只有600呎，在内地来说只算「蜗居」。虽然空间比以往大为「缩水」，但她却乐在其中。有别于以往喜欢将家居布置成简约白色，她现在更倾向于打造一个充满色彩而温暖的家。

从影片可见，新居设计简洁实用。客厅是她改动最多的地方，为了日日都有圣诞及新年的气氛，并考虑到宠物猫咪的喜好，她特意将梳化换上了防刮的红色沙发巾、添置了新的地毡和揽枕，整个空间顿时充满了温馨活泼的气氛。玄关处的长凳既是换鞋凳，也是她休憩思考的好地方。

相关阅读：傅颖控诉「单身女星=被包养」偏见 坚称凭实力翻身怒轰一类男人无能 曾因获老板照顾惹揣测

傅颖崇尚「旅居者」心态

傅颖在影片中坦言，自己是「地球的旅居者」，无法肯定会在一个地方住多久。她曾住过三百多呎的小单位，也体验过三千几呎的豪宅。丰富的旅居经验让她领悟到，一个人与一只猫生活，并不需要太大的空间，房子只要够住就好。住在过大的房子里，打理家务反而成为一种负担，甚至会感到空旷。

傅颖猫主子地位超然

作为一位尽责的「猫奴」，傅颖的家居布置处处都考虑到爱猫。除了选用防猫抓的家具物料，她还特意在家中添置了猫爬架。最有趣的是，她透露洗手间里猫咪的厕所，竟然比她自己的马桶还要大。她亦分享了捕捉到猫咪跳上高柜的惊险一幕，展现了「主子」非凡的弹跳力。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025｜《金式森林》罗子溢问鼎视帝 曾被旧爱傅颖指控动粗 娶杨茜尧9年形象大变

尽管新居偶有小问题，例如洗衣机和洗手盘出现漏水，被懂风水的朋友笑称是「漏财」，但傅颖依然乐观面对。她表示，现在的家满足了她对理想生活的所有想像：有可以看日出日落的开扬窗景、安全的居住环境，还有心爱的猫咪陪伴，这一切已让她感到十分满足。

傅颖曾晒东莞豪华复式大宅？

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
15小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
14小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
15小时前
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
14小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
20小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
2小时前