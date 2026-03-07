傅颖新居开箱网民哗然 单位间格全公开面积大缩水 畅谈奢华豪宅搬蜗居感想

前Cookies成员傅颖（Theresa、现名傅宝谊）近年北上发展，主力做直播带货，移居内地后，曾先后在北京、广州、上海、东莞定居，前年再定居于杭州。曾多次在社交平台公开香闺内部的她，以往晒出的都是宽敞达千呎面积的单位，而近日傅颖在小红书透露，早前再度搬屋，特意拍片分享新居布置，并分享了她从住几千呎大屋到如今选择小空间的心路历程。

傅颖新居麻雀虽小五脏俱全

影片中，傅颖透露新居的标示面积为900呎，但她估计实用面积大约只有600呎，在内地来说只算「蜗居」。虽然空间比以往大为「缩水」，但她却乐在其中。有别于以往喜欢将家居布置成简约白色，她现在更倾向于打造一个充满色彩而温暖的家。

从影片可见，新居设计简洁实用。客厅是她改动最多的地方，为了日日都有圣诞及新年的气氛，并考虑到宠物猫咪的喜好，她特意将梳化换上了防刮的红色沙发巾、添置了新的地毡和揽枕，整个空间顿时充满了温馨活泼的气氛。玄关处的长凳既是换鞋凳，也是她休憩思考的好地方。

相关阅读：傅颖控诉「单身女星=被包养」偏见 坚称凭实力翻身怒轰一类男人无能 曾因获老板照顾惹揣测

傅颖崇尚「旅居者」心态

傅颖在影片中坦言，自己是「地球的旅居者」，无法肯定会在一个地方住多久。她曾住过三百多呎的小单位，也体验过三千几呎的豪宅。丰富的旅居经验让她领悟到，一个人与一只猫生活，并不需要太大的空间，房子只要够住就好。住在过大的房子里，打理家务反而成为一种负担，甚至会感到空旷。

傅颖猫主子地位超然

作为一位尽责的「猫奴」，傅颖的家居布置处处都考虑到爱猫。除了选用防猫抓的家具物料，她还特意在家中添置了猫爬架。最有趣的是，她透露洗手间里猫咪的厕所，竟然比她自己的马桶还要大。她亦分享了捕捉到猫咪跳上高柜的惊险一幕，展现了「主子」非凡的弹跳力。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025｜《金式森林》罗子溢问鼎视帝 曾被旧爱傅颖指控动粗 娶杨茜尧9年形象大变

尽管新居偶有小问题，例如洗衣机和洗手盘出现漏水，被懂风水的朋友笑称是「漏财」，但傅颖依然乐观面对。她表示，现在的家满足了她对理想生活的所有想像：有可以看日出日落的开扬窗景、安全的居住环境，还有心爱的猫咪陪伴，这一切已让她感到十分满足。

傅颖曾晒东莞豪华复式大宅？