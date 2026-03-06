Lokman角逐舞台剧奖「最佳男主角」 入围感惊喜：多谢大家肯定

MIRROR队长杨乐文（Lokman）凭舞台剧《我推的男子》，在《第34届香港舞台剧奖》获提名「最佳男主角（喜剧/闹剧）」。

Lokman 感激大家支持

Lokman 对于今次入围非常惊喜和开心，「真系完全冇谂咁远，因为𠮶阵时真系全程投入去排练、演出，去enjoy𠮶段时间，所以真系好惊喜，同埋今次成个舞台剧嘅档期都系一个好好嘅旅程，好好嘅经历，大开眼界。好感谢今次嘅演出，同埋多谢大家嘅肯定。多谢公司经理人团队、多谢制作方团队、BabyJohn、Donut、Simon、Yanny、Melody和祖，我会继续努力，多谢大家支持。」

Lokman、BabyJohn 化身过气跳唱男团

舞台剧《我推的男子》合共19场，故事讲述Lokman与BabyJohn（蔡瀚亿）化身过气跳唱男团「B&L」——Billy与Leo，其后一次意外令两人「翻生」一夜爆红，成为新一代人气CP，而两位男主角在剧中更有BL（Boys' Love）情节，甚有火花，Yanny（陈颖欣）则饰演他们的化妆师兼忠实粉丝。

