Lokman角逐舞台剧奖「最佳男主角」 入围感惊喜：多谢大家肯定
更新时间：21:15 2026-03-06 HKT
发布时间：21:15 2026-03-06 HKT
发布时间：21:15 2026-03-06 HKT
MIRROR队长杨乐文（Lokman）凭舞台剧《我推的男子》，在《第34届香港舞台剧奖》获提名「最佳男主角（喜剧/闹剧）」。
Lokman 感激大家支持
Lokman 对于今次入围非常惊喜和开心，「真系完全冇谂咁远，因为𠮶阵时真系全程投入去排练、演出，去enjoy𠮶段时间，所以真系好惊喜，同埋今次成个舞台剧嘅档期都系一个好好嘅旅程，好好嘅经历，大开眼界。好感谢今次嘅演出，同埋多谢大家嘅肯定。多谢公司经理人团队、多谢制作方团队、BabyJohn、Donut、Simon、Yanny、Melody和祖，我会继续努力，多谢大家支持。」
Lokman、BabyJohn 化身过气跳唱男团
舞台剧《我推的男子》合共19场，故事讲述Lokman与BabyJohn（蔡瀚亿）化身过气跳唱男团「B&L」——Billy与Leo，其后一次意外令两人「翻生」一夜爆红，成为新一代人气CP，而两位男主角在剧中更有BL（Boys' Love）情节，甚有火花，Yanny（陈颖欣）则饰演他们的化妆师兼忠实粉丝。
最Hit
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
2026-03-05 16:51 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT