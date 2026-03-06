黄妍被师妹炎明熹搞笑个性吸引 坚持良性竞争有助互相鞭策唔怕分薄资源
发布时间：23:15 2026-03-06 HKT
黄妍今日以大使身份出席亚洲咖啡音乐节，身为咖啡狂热分子的她，兴奋透露平日每朝必定冲两壶手冲咖啡才出门，更笑言若没有成为歌手，应该会开一间咖啡店。她一直梦想拥有一间属于自己的咖啡店，入行前更已储够资金准备创业，不过最终选择了音乐路。虽然至今仍有兴趣涉足咖啡生意，但她坦言做生意并不容易，觉得唱歌相对简单一点。
黄妍滑雪上瘾无法自拔自嘲似失恋
除了咖啡与音乐，黄妍近年亦迷上滑雪。她自爆上年「入坑」后便无法自拔，笑言每次离开滑雪场都像经历失恋一样，心情低落又闷闷不乐。
炎明熹歌艺好搞笑又玩得
黄妍近日积极练歌，为4月25日举行的音乐会做好准备。谈到同门师妹炎明熹（Gigi），她大赞对方的歌艺，并希望有机会合作。她透露早前在公司晚宴上曾与Gigi见面，对她的印象是搞笑又玩得。被问到会否担心资源被分薄？黄妍并不觉得，反而认为良性竞争能互相鞭策，是件好事。
