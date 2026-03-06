Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谈善言首踏舞台演活爱恨并存 凭《鳄鱼之吻》角逐「香港舞台剧奖」最佳女主角

凭电影《虎毒不》而深入民心的谈善言（阿谈），去年首次挑战演舞台剧《鳄鱼之吻》，饰演的「阿宝」演技细腻动人。今日她凭借「阿宝」一角入围《第34届香港舞台剧奖》「最佳女主角（悲剧／正剧）」提名。

谈善言︰十分惊喜

对于首次演出舞台剧即获得提名，阿谈直言收到消息时惊喜十足：「多谢剧协各位评审嘅喜爱，感谢编剧叶念琛、导演陈焯威，决定揾我演《鳄鱼之吻》钟家宝。我抱住尝试新领域心态，跳进呢个充满爱嘅团队，有佢哋支持、鼓励，特别系acting coach　Ceci（陈秄沁）全程支援，我喺台上先可以安心演出。呢次由workshop到排练，再踏上舞台，整个旅程累积嘅勇气，去迎接下一次挑战！」

 谈善言演活爱恨并存

《鳄鱼之吻》的出品人、原创故事及编剧，叶念琛高兴表示：「收到阿谈提名女主角嘅消息当然好高兴，证明自己眼光非常不错！相比起其他对手，阿谈第一次演舞台剧经已可以提名舞台剧女主角，非常唔容易，好值得骄傲！预祝佢未来，无论喺电影、电视或者舞台剧都有更多精彩演出！」《鳄鱼之吻》由棋人香港、MAKERVILLE、光尚娱乐、热烈工作室及VaB Production联合主办。故事以娱乐圈为背景，讲述三届影后钟家宝（谈善言 饰）不甘屈居人下，为攀上巅峰不惜一切；然而，她突然宣布淡出影坛，坊间顿时流言四起。她身边的情人、好友和敌人纷纷揣测，这个决定背后隐藏著不可告人的秘密。

