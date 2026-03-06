Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏韶声孖钢琴家Danilo「四手联弹」晒琴技 提醒观众带定纸巾睇骚 忧战火蔓延吁大家珍惜当下

更新时间：19:48 2026-03-06 HKT
发布时间：19:48 2026-03-06 HKT

有「乐坛摇滚之父」之称的夏韶声（Danny Summer)于今日（6日）现身荃湾大会堂演奏厅，为今、明一连两晚举行的《Danilo & Danny”Storytellers”音乐会》进行彩排，Danny在台上即席「露两手」与意大利钢琴家Danilo表演「四手联弹」，大展琴技。Danny表示两人虽然第一次合作，不排除再有合作机会，但应该不会在香港，而今次的合作形式，将会带给观众惊喜，又呼吁大家带定纸巾入埸。他亦透露今次会以英文歌为主，而两场的歌单都有所不同，还大赞Danilo双手已可弹奏出一对Band的效果。

夏韶声担心国际战局

精通结他、钢琴和打鼓等多样乐器的Danny，被问到还有甚么乐器不懂？他说：「吹喇叭、色士风唔识，打鼓可能系我最好，但冇打鼓咁多年，如果叫我打返鼓，依家都有啲辛苦㗎！总之我入行系弹低音结他开始，不过已经系50年前嘅事。」提到早前美国总统特朗普表示会公开UFO和外星人的政府档案，过往对此有研究的Danny，被问到有否兴趣想知道公开档案内容，他坦言担心现时的战争局势：「我反而想知几时打完伊朗，因为开始发动袭击时，我在东京，在美国的家姐叫我唔好理咁多，我哋普通市民都做唔到啲乜。」他续说：「虽然暂时都未打到第三次世界大战，不过大家都要睇睇，战争都是由最细的角落开始。」他表示今次有别于过往，要看那国家手指痕，轮流揿个掣，就可毁灭；他慨叹叫大家珍惜当下。

两位好有默契！
受访时，夏韶声坦言担心国际战局。
夏韶声遇两件感动事

此外，他透露其漫画作品「西游」尚欠40页完成，完成演唱会后要专心画漫画，还会做两首歌配合漫画，希望赶得切6、7月完成。Danny透露早前与女朋友和乐队成员到东京旅行遇见两件感动的事，他表示在原宿一间著名的结他店，在专卖古董和改装结他的楼层遇到一位女店员，对方竟然认得自己，原来对方是香港人，他认为对方应该有这样音乐底子，才可在这高级部门工作。第二个感动是重游当年在渋谷的表演地方，当年他是第一个中国人在这场地表演，景物依旧，见到现年已经81岁的经理，他还取出43年前两人的合照给对方看，对方还感动到喊。问到会否再在该埸地开show，他表示有向师傅竹田和夫提及，还反问自己「点解唔再去做一次呢？」并希望今年年尾或出年年头在这里举行。提到退休打算，他坦言有想过，但师傅说：「你系音乐人嚟㗎嘛，退乜鬼啊，叫我继续做。」

