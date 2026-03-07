陈自瑶婚变传闻甚嚣尘上  与内地爆红KOL拖手亲密互动  网民热烈讨论：呢个男几好

现年44岁的陈自瑶（Yoyo）与王浩信于2011年结婚，近年婚变传闻从未间断，两人社交平台零互动，加上王浩信长驻内地工作，夫妻长期分隔两地，令婚姻状况更添迷雾。继去年陈自瑶疑似发表「单身宣言」，以及好友杨茜尧在访问中疑似说溜嘴、间接证实陈自瑶、王浩信婚变之后，其感情状态再次成为焦点。陈自瑶近日为宣传即将在广州举行的《Be Your Own Light》音乐见面会，就与一名内地爆红KOL亲密互动，进行访谈二人竟然拖手，引发网民热烈讨论。

陈自瑶同内地KOL亲密拖手

在宣传活动中，陈自瑶与内地抖音上拥有近40万粉丝的KOL「味成年阿辉」会面并进行访问，从现场的相片及影片可见，身穿粉色外搭和白色低胸上衣的Yoyo全程表现得十分风骚和热情。二人不仅谈笑风生，Yoyo更于拍摄后和「味成年阿辉」拍照时，二人竟然手拖手，女方脸上更挂著极其甜蜜的灿烂笑容，状甚陶醉。

陈自瑶跟内地KOL互动惹议

在合照时，Yoyo摆出数款充满少女心的表情和动作，时而双手托腮，时而摆出「V」字手势，散发出少女气息。这番亲暱的举动，让不少网民极羡慕「味成年阿辉」，纷纷留言「你就好啦，牵手成功」、「几好呢个男」，更有「花生友」直指「人妻好正」，似乎觉得二人颇为相衬。

杨茜尧泄陈自瑶婚变玄机？

陈自瑶的婚姻状况一直备受外界猜测。去年，她在IG发文「去自己想去的地方，看自己想看的风景……」，被解读为单身宣言。其后，杨茜尧在一次公开访问中祝福陈自瑶时说：「继续老公锡晒」，随后却又尴尬改口「囡囡锡晒」，此举被外界视为间接证实了陈自瑶的婚姻状况有变。虽然陈自瑶事后希望外界不要过分解读，但未能完全平息网民的猜测。

