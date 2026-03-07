「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福

90年代TVB二线小生陈启泰（Ken）当年被亚视以五万月薪挖角，主持传奇节目《百万富翁》而改写了命运，除了成功挽救长期积弱的亚视收视，奠定「亚视镇台一哥」地位外，生活变得非常风光，成为全城热话。不过近年陈启泰的外貌持续出现问题，身形暴涨兼面容浮肿。

陈启泰家族有抑郁症遗传史

昔日官仔骨骨形象不复见的陈启泰，反而屡次被指撞样潘志文。原来过去陈启泰曾因疫情全面停工，一度陷入人生最黑暗的低谷。陈启泰的家族有抑郁症遗传史，母亲和兄弟都曾患病。原本长年受失眠困扰的他，在停工的巨大压力下，抑郁症和失眠问题急剧恶化：「呢个系我人生最最最痛苦嘅阶段。」

陈启泰陷入人生低谷

陈启泰日前罕有接受资深传媒人汪曼玲的YouTube频道访问，在节目上惊爆过去几年因疫情全面停工，一度陷入人生最黑暗的低谷，陈启泰说：「我呢10几年主要嘅工作都喺内地，疫情𠮶几年冇返过去内地工作，匿喺在屋企，咁就造就咗我嘅人生低点。」陈启泰称他的家族有抑郁遗传，妈妈和兄弟都有：「我妈妈后生失眠、抑郁都好严重。我本身都有抑郁，失眠咗好多年，疫情𠮶几年冇嘢做，香港啱啱又冇嘢拍，本来谂住拍完嘢就戒安眠药，点知戒唔到，我知道系有啲嘢，最惨COVID又啱啱开始，惊出咗去睇医生，中咗招要去隔离，如果我去咗隔离，你畀一罐安眠药都冇用，因为我都瞓唔到，一定发癫，一定癫晒。」

陈启泰讳疾忌医情况极差

陈启泰称当时情况很尴尬，因为不敢出去看医生，怕感染被人捉，所以最初有一点讳疾忌医，头个半年情况就变得差得很严重：「个人情绪低落啦、抑郁啦、惊恐啦，有一日直情打畀我老婆，话我唔得喇，撑唔住，好辛苦，要佢即刻返屋企。」陈启泰又称太太放下手上工作，全天候24/7陪自己：「呢个真系一个好难忘嘅经验，𠮶阵佢都好痛苦，因为唔可以出门，只可以朝早去买餸，之后喺屋企陪我，连去冲凉都唔可以太耐，只要有佢喺身边，我就会觉得舒服，觉得有安全感，比较平静啲，因为我人坏咗，其实应该系个脑细胞坏。」陈启泰又指妈妈亦曾出现这个情况，要身边的人陪著她，如果不是的话就情绪很低落、发神经，他曾以为自己不会中，经常都以为自己很健康。

陈启泰食精神科医生药身形暴肥

陈启泰最后去睇医生：「我觉得唔得喇，就算中咗 COVID都要去睇精神科医生，睇咗开始慢慢有转机，精神病好返好多，呢个系我人生最最最痛苦嘅阶段，我由170几磅，跌到150多磅，后嚟食咗医生啲药，去到210几磅，但呢啲系无止境，越食越冇效。其实喺一年前我仲未有戒药，一路食紧精神科医生嘅药，每晚食六、七粒，朝早食两、三粒，一定要食咗先瞓到，唔会惊慌。后来转咗另一个精神科医生，都系一样，跟住睇另类疗法，系用益生菌医治，但系对我都冇效。」结果陈启泰做了几个排毒疗程：「喺大半年前开始戒咗好多药，只需要食保健品已经可以瞓到，叫做拎返个健康，不过仲有4成可以进步，如果大家系过来人，千祈唔好惊，回复健康嘅道路系好困难。」

陈启泰最严重时期曾出现了结念头

陈启泰在最严重时期，曾出现了结自己的念头：「𠮶阵我住20楼，成日经常望出去，『哗！』咁样走返嚟，但系冇冲动，我冇谂跳楼，只系突然间如果系世界末日，我拖住老婆一齐走都几幸福。」陈启泰续说：「早几年发生过地震，𠮶晚都系瞓唔到，觉得系个天畀我嘅预兆，系最接近死亡，我好唔舍得我太太，始终佢好后生，好彩慢慢好番，起码我挨过咗呢一次，我识得点样面对， 而家睇返系一个学习过程。」

