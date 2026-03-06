英皇娱乐25+ 周年庆典首批演唱会宣传靓相曝光 容祖儿皇冠加冕 谢霆锋眼神煞食 3月中旬起盛事连连

为庆祝英皇娱乐25+ 周年的大日子，英皇娱乐上星期宣布于5月4日在启德体育园主场馆举行「25+ 英皇群星演唱会」，为让更多公众参与其中，再公布展开「英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY 庆典」，从三月中旬开始，展开一连串活动。

英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY庆典「系列活动」

在《25+ 英皇群星演唱会》举行前后，多个紧扣Cantopop及回忆杀的活动接连推出，包括︰3月中旬首次在香港出现的DJ电车巡游派对、3月下旬于香港美丽华酒店Vibes举办的「英皇盛世之夜」DJ派对；3月下旬至4月中旬于浅水湾滩畔商场the pulse举行「英皇娱乐25+嘉年华」，以及4月至5月为期一个月，于香港标志性旅游景点—星光大道隆重面世的「英皇娱乐25+限定展」，现场将设有大型装置及多款限量艺人周边商品，不定期举行Busking表演，还有不定时以怀旧作主题的「英皇金曲巡回Busking」。继早前英皇娱乐的盲盒演唱会大获好评，以上活动有不同英皇艺人以盲盒形式轮流登场，更会快闪向公众派礼物。

夏永康拍照 张叔平设计

《25+ 英皇群星演唱会》由刘伟强、张叔平、王双骏联手组成的黄金团队操刀，演唱会总投资额高达一亿港元。同时，为配合【英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY庆典】，英皇娱乐邀请摄影师夏永康（Wing Shya）为旗下艺人拍摄新照片。夏永康分享：「这次整体风格偏向简约朴素，以人出发，不用繁复的背景，只配上皇冠头饰。除了象征英皇娱乐，也寓意每位艺人都凭借努力与才华，为自己加冕。」而艺人穿著的T恤则由演唱会美术总监张叔平操刀设计，T恤上的「EEG」三字简洁而富有力量，橙色的字体代表活力，而绿色流苏则代表延续，展现品牌在香港以至亚洲的影响力。

张敬轩︰稳中求变

首批发放的相片为谢霆锋、容祖儿、古巨基及张敬轩，展现英皇大家庭的凝聚力。加盟英皇超过17年的古巨基，最近相隔23年重唱金曲被网民大赞回忆杀，他笑言：「想不到大家这么好反应，会收集一下网民意见，看看他们想听的歌单，自己会在选歌上花上特别心思，希望能给大家带来惊喜！」加盟大家庭即将14年的张敬轩说道：「首先祝愿公司25周年生日快乐！青春常驻！25周年代表银禧，是一个重要的里程碑，象征著如银般坚固，经得起时间考验，25+的『+』代表延续，细水长流，稳中求变，时刻不断给予大家新意及惊喜。能够见证著公司走过四分之一世纪，十分感动！」