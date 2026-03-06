Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

68岁万梓良健康再度恶化？传酗酒暴瘦需坐轮椅代步 曾受糖尿病折磨老态尽现

影视圈
更新时间：19:00 2026-03-06 HKT
发布时间：19:00 2026-03-06 HKT

现年68岁的万梓良饱受遗传性糖尿病困扰，身形暴胀30公斤一度停工休养，近年只靠登台揾银，不过每次现身都老态尽现，出入都需要人搀扶，曾经有网民纷纷慨叹：「落魄了！老了！要养家！哎谁也不易。」

万梓良健康状况再度变差

近日传出定居长沙、罹患糖尿病的万梓良因酗酒而暴瘦，健康状况再度变差，多次被拍到需要人搀扶或轮椅代步，甚至试过站不稳险些跌倒。

万梓良传出病情恶化并需要坐轮椅

近日网传上月初曾有万梓良在长沙登台时，双脚曾不由自主地颤抖，落台险因失平衡而跌倒，需要工作人员搀扶，其后忽然传出万梓良病情恶化并需要坐轮椅，有关消息是由王晶经YouTube频道发布，惟翻看王晶谈及万梓良的影片，只提到万梓良多情一面，而且因爱喝酒而得了糖尿病，自己比他还要大两、三岁，同样有糖尿病，但万梓良的情况比他严重得多，整个人很老态，走路要人扶，常出现不平衡情况，但并未有提及万梓良需要坐轮椅。

万梓良曾表示自己有遗传性糖尿病

万梓良曾表示自己有遗传性糖尿病，亦有高胆固醇、痛风等疾病，暴肥因糖尿病打胰岛素所致，万梓良为养家活儿，即使健康情况一般也要坚持工作，不时有万梓良的商演活动片段在网上流传，行动不便的万梓良需拖着一位男士的手缓缓前行。又曾因登台唱歌时，身后有一个黑衣人全程扶实下身，双腿明显乏力，期间突然「脚软」双膝一屈，整个人无力地向右倾斜后向后跌，幸好当时万梓良身后有四、五人，及时出手将他「托起」企直，才不至出现意外。

