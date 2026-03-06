佐佐木彩夏突宣布嫁圈外人强调未怀孕 剩玉井诗织未有着落

日本偶像女团桃色幸运草Z（桃草）又一名成员宣布婚讯！现年29岁的桃草成员佐佐木彩夏昨日（5日）宣布结婚，她在IG发文写道：「衷心感谢大家始终如一的温暖支持，虽属私事，但这次我将步入婚姻殿堂。能迎来人生如此重要的里程碑，全仰仗各位至今以来的支持与鼓励，在这里表达了我由衷的谢意。今后也将怀抱感恩之心，比以往更加努力奋进，若能继续获得各位的支持，将是我们莫大的荣幸。恳请今后继续给予我们支持与鼓励。」

佐佐木彩夏婚后将继续揾银

据知情人士透露，佐佐木彩夏的未婚夫是一位普通人，她目前没有怀孕，婚后将继续工作。而佐佐木已是队中第3位「脱单」成员，其队友高城蕾妮于2022年11月与日本职棒日本火腿斗士棒球选手宇佐见真吾结婚，不过二人已于23年12月宣布离婚，婚姻仅维持了1年。2024年1月，成员百田夏菜子突然宣布与知名偶像男团DOMOTO（前名KinKi Kids）成员堂本刚闪婚。如今佐佐木又加入结婚大队，只剩下30岁成员玉井诗织未有着落。