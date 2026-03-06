41岁「亿万驸马」历闪电式头痛全身乏力险盲  提恐怖病症犹有余悸：迟咗医就惨

现年41岁的「亿万驸马」高钧贤（Matthew），自与美容界女强人黄梓漫（Ziman）结婚并育有一女后，家庭生活幸福美满。然而，近日他于网上分享了一段几年前的恐怖经历，当时他以为额头生暗疮而掉以轻心，但原来是患上一症而险些失明，幸好在太太的坚持下及时就医，才避免了不堪设想的后果。

高钧贤以为生暗疮

高钧贤在影片中忆述，事发时正值他事业最拼搏的时期，经常需要中港两地奔波拍剧，作息不定，长期处于极度疲劳和高压状态。某天，他发现右边眼角对上的额头位置长出了一粒又红又肿的东西，触摸时感到疼痛。他当时的第一反应是，可能因为拍剧忙碌、熬夜加上饮食热气，只是「爆暗疮」，因此完全没有理会，仅随便涂了点暗疮膏便算了。

高钧贤病情急转直下

岂料第二天，高钧贤的情况越发不对劲，原本的肿痛开始扩散，甚至整个头皮都感到疼痛。最奇怪的是，那种痛楚并非暗疮的胀痛，而是一种「闪电式」的刺痛感，一阵一阵地刺向头部。与此同时，他感到前所未有的疲累，即使睡了很久，起床后依然感觉「瞓极唔够」。当时他还没意识到严重性，只担心暗疮是否已蔓延到整个头皮。

高钧贤隧眼生患可致盲

幸好，当时还是女友的太太黄梓漫很快便建议他去看医生。医生听完他形容「闪电式刺痛」和极度疲惫的症状后，面色立刻一沉，严肃地告诉他：「你这个不是暗疮，好大机会是生蛇（带状疱疹）！」医生更警告，由于患处极之接近眼角，如果带状疱疹病毒一旦入眼，后果将会非常严重，可能会影响视力。而根据网上资料，眼生蛇甚至引发角膜结疤、视神经炎、青光眼等并发症，最坏情况可导致永久失明。听到「影响视力」四个字，高钧贤才立刻惊醒。

高钧贤留疤痕作警惕

为了尽快控制病情，他立即到皮肤专科求诊。医生为他打针及处方药物，幸好处理及时，病情很快受控。高钧贤坦言，如果当时再拖延几天，继续当作暗疮处理，「结果真的不堪设想」。虽然最后康复了，但额头上至今仍留有一个小疤痕，每次照镜子看到，都是一个提醒自己注重健康的警号。

