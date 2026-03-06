罗启豪谭辉智成「中声家族」最早开红馆骚歌手 郑丹瑞︰令我谂起张学友吕方
发布时间：15:44 2026-03-06 HKT
罗启豪、谭辉智两大唱将红馆开骚！「健康．旦呈献：罗启豪 & 谭辉智双星演唱会2026」将于6月6日晚上在红馆举行。谭辉智表示：「今次在红馆开show经已超越了梦想，基本上是做梦也不会想到的事情！有机会踏上红馆，是我人生中最大的一件事，对我来说，可能是超越结婚和有小朋友的程度！」
3月8日优先订购门票
罗启豪表示：「多谢旦哥（郑丹瑞）的欣赏和给我们机会，在出道这么短时间便可以踏上红馆这个极具地标性，也是众多歌手梦想的舞台上，同时多谢一直以来的支持者。」至于今次演唱会门票将于星期日（3月8日）早上10时正开始在「健康•旦」网站独家优先订购。罗启豪、谭辉智能够成为「中年好声音家族」最早在红馆开骚的歌手，全因为演唱会创作总监郑丹瑞这位伯乐，旦哥回忆说：「在1986年有两位初出道，但已被广受注意的歌手受邀请去红馆举办一场双星演唱会，他们一个是张学友，另一个是吕方。今天我觉得启豪、辉智的声音触动了我，感动了我这个听过很多歌的长辈。他俩的梦想已于《中年好声音》实现，他们下一步要做的就是挑战自己，看把他俩的声音在红馆舞台上能否吸引我们？我要他们去接受这个考验！」
星级班底坐镇
演唱会幕后班底星级阵容包括︰出品人陈淑芬和马荣成、演唱会总监萧潮顺、创作总监郑丹瑞、监制Polly Chung 、音乐总监赵增熹和服装设计陈华国。
