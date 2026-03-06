Britney Spears涉酒后驾驶遭扣查 被捕前发布IG片露点跳热舞情绪不稳

美国前乐坛天后Britney Spears又出事！44岁的Britney于当地时间周三（4日）晚上在加州文图拉县因酒后驾驶被捕。据报她当晚于离其豪宅不远的加州西湖村驾着其座驾在车流中穿梭，期间出现行驶不稳和超速的情况。根据911报警电话录音显示，在经过1小时的惊险飞车追逐后，最终她于晚上9点28分左右被加州公路巡警拦截及拘捕，5日凌晨3点左右被警长办公室登记入狱。根据狱中纪录，她于5日早上6点左右获释，其提审日期已定于5月4日。

Britney Spears被捕前跳舞露点

据知Britney被捕后，警方立即送她到医院抽血化验，以检测血液酒精含量。另外，据知她被警方截停后，被搜出车内藏有不明物质，暂时未知这种神秘物质是甚么，目前已将其送往实验室进行检测。有报道指，怀疑Britney事发时服用了多种酒精和毒品。而在被捕的数小时前，她又在IG发布了一段其身穿低胸紧身衣的热舞短片，片中她不但妆容花了，跳舞时更不慎走光露点，当时情绪看来不太稳定。而在Britney获释后不久，她的整个IG页面亦被删除。及后Britney的发言人回应事件时，形容这次拘捕是一个警号。「这是一宗令人遗憾且完全不可原谅的事件。Britney将会采取正确的措施，遵守法律，希望这能成为Britney生活中极需改变的第一步。她的儿子们会花时间陪伴她，她的亲人将会制定一个早就应该实施的计划，帮助她重获新生，走向幸福。」

Britney Spears召开紧急家庭会议

据知Britney母亲Lynne Spears得知女儿被捕后立即致电给她，Lynne向女儿表达支持后，与她进行了一次「积极」且「充满希望」的谈话。在Britney获释后，她亦与两名儿子——20岁的Sean Preston和19岁的Jayden James倾谈了一会。知情人士表示，Britney被捕时十分激动，哭泣不止。她感到「羞愧和尴尬」，并对所发生的事情「深感抱歉」。知情人士补充说：「她不想让任何人失望，包括她的粉丝，她最不想的就是再次被公众审判。」

Britney Spears家居被非法入侵

据知Britney近年因家居被人非法入侵而极受困扰，更曾数度报警求助，最近一次警报记录显示，2025年10月23日午夜前后其豪宅亦曾发生非法侵入事件。去年8月，Britney更向法院申请针对一名51岁路易斯安那州男子Donald Paul Sevin, Jr.的永久限制令，该男子不但曾出现在她位于洛杉矶的家中，更发布了几条关于Britney的「令人不安的社交媒体贴文」。最终于同年11月，获法院正式颁布了永久限制令，该限制令有效期为5年。