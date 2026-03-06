Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

侧田《唱钱》神级演出成妥瑞症男童力量 亲回鼓励送生日祝福：期待和你jam歌

影视圈
曾因负面新闻离开香港的侧田早前罕有现身由森美、Eric Kwok（郭伟亮）带领 Plan V 成员李茵彤 Desta的Game Show《唱钱》 ，当晚侧田凭一首《数字人生》技惊四座、一夜翻Hit，根据官方公布消息，侧田《唱钱》的相关演唱片段，在短短两日内已吸获了超过500万浏览次数，成绩斐然！

患有妥瑞症小朋友挑战《数字人生》

今次侧田的演出除了网民争取表示要抢演唱会飞外，还间接鼓励患了妥瑞症的小男孩，有网民在Threads发文，指患有妥瑞症的儿子默看了《唱钱》后，被侧田强劲的唱功折服，接着几天更疯狂唱《数字人生》，楼主更将仔仔挑战《数字人生》的片段放上网，连侧田都有留言。

相关阅读：侧田现身《唱钱》挑战AI唱功翻红 重温与曹格动武、脱发、避走内地争议 曾自爆下体长度？

侧田被赞演出完全系超班水准

侧田演出过后，片段在网上疯传，有人赞侧田的唱劲一流：「侧田呢集完全系超班水准。」、「侧田既实力真系唔系讲笑，唱现场真系无得顶。」后来还有人留言：「细佬星期六晚睇完TVB唱钱之后知道边个系侧田，细佬仲赞侧田好叻好劲，唱歌好好听，跟住呢两日无时无刻都喺度唱《数字人生》。第二日我讲咗侧田当年都红红嘅历史俾细佬听，细佬好希望侧田会继续努力唔好放弃香港乐坛继续唱歌。」 这网民指仔仔两年前确诊妥瑞症，更因抽动太厉害而没法上学，「好彩读紧间学校啲老师同埋同学唔会因为细佬佢有抽动同眨眼，有时仲会控制唔到会大叫而取笑佢，同学们都好锡佢同体谅佢。」 他续言仔仔这2年十分努力与妥瑞症对抗：「佢希望可以尽早康复。有妥瑞症嘅人其实都系正常人，只系有时有自己都控制唔到嘅抽动。」

成功召唤了侧田并留言

这网民指仔仔3月29日生日，希望侧田可以留言讲声生日快乐，结果成功召唤了侧田并留言：「努力练鼓，期待和你jam歌。」这网民向其他人报喜：「谢谢你的祝福，侧田DM咗我仔呀！佢劲开心，话有明星信息佢。仲问究竟系咪真㗎？佢系咪真侧田，点知道佢系咪真架！？小朋友真系好可爱，我话佢有蓝剔多数都系真架！」本来有人提议他带儿子去睇侧田演唱会，但他说：「谢谢你通知，细佬去唔到，因为有妥瑞症妈咪唔畀夜瞓，晚上10点前要瞓著，要瞓够先会早啲好返。」

相关阅读：侧田口出狂言要为G Cup豪乳Dealer验胸 多番强调自己Ｘ细Ｘ袋大

