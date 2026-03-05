Anson Lo病愈精神现身美容活动 获「神徒」请假捧场嗌感动 四处挥手打招呼答谢支持

Anson Lo(卢瀚霆）今晚（5日）到铜锣湾出席美容仪器宣传活动，吸引大批神徒（粉丝暱称）分别围在商场几层守候AL到场，当他抵达活动现场神徒即时哗声四起，场面墟冚。早前发烧不适的他，今日精神奕奕与谢安琪一起在台上推广及宣传产品。

Kay大赞现场神徒够乖

AL笑称自己很贪靓，平日即使不用开工，私人时间除了煲剧，亦会预留不少时间护肤，自己最着重肌肤水润和饱满，他笑言：「近来有很多神徒都赞我皮肤好了，还说看不出我有没有化妆，好开心！」

Kay大赞现场神徒又乖又守秩序，更被现场「粉红海」所吸引，她继而分享自己护肤心得，平日即使在家中亦相当注重皮肤护理，最重要令皮肤有弹力和光泽，又教大家应根据自己的皮肤状态去选合适的护理用品。

AL与神徒相隔2个月再见面

AL指出，对上一次见「神徒」已超过两个月，感恩可借着今日工作机会跟大家见面，亦知道有不少神徒特意请假或收工赶过来见他一面，令他十分感动，并说：「好像Kay前辈所说，神徒又乖、又靓、皮肤又好、又有品味！」神徒们即时被冧爆，他将爱锡神徒的心思直接表现出来，每当有空档他也会四处向神徒挥手打招呼，照顾商场各位置守候的神徒。离开前AL对神徒说：「虽然活动上没机会为大家唱歌跳舞，大家仍花时间来见面，多谢大家I love you。」