周家怡遇交通意外爱驱遭「爆头」损毁严重 飞来横祸幸险中要害：唔系我应该就走咗

46岁「圈中黄金剩女」周家怡近日在社交平台发文，透露日前经历交通意外，当日周家怡驾驶其鲜黄色Benz座驾，途经将军澳隧道时，因对面行车线一辆汽车发生事故，一盏灯飞砸击中周家怡的爱驱，导致座驾车头被毁。

周家怡征车Cam片

周家怡在Threads发文，公开征求目击事发经过的行车记录器影片：「话说系星期六夜晚3点3左右，即系星期日嘅凌晨3点3左右，我喺将军澳隧道出观塘方向，𠮶晚整紧路，对面有架车撞到啲雪糕筒，雪糕筒上面有盏灯，黄色圆形下面有嚿大锂电𠮶啲呢， 成盏飞起撞落我架车度，跟住佢就变成下面张相咁。」

周家怡公开座驾损毁程度的照片，见到其爱驱「阿May」车头被刮花，头灯灯罩碎裂，损毁情况严重。周家怡无奈表示：「不过不幸中嘅大幸就系佢冇飞埋嚟挡风玻璃，如果唔系我应该就走咗㗎喇。我想喺度睇吓𠮶晚唔知会唔会有人有车cam 录到事发经过呢？希望thread帮到我」。

周家怡已报案

周家怡补充已经报案，但未知能否查到：「我唔记得讲清楚，我系已经出咗将军澳隧道，应该系近住转去秀茂坪𠮶个路口对出嘅位置，因为𠮶日修路，所以出隧道嘅车都系过咗对面入将军澳隧道𠮶边线」。

强尼转发呼吁

周家怡预计维修车头灯一万几千走唔甩，当时没有拍下事发经过，原来因其座驾的行车记录器开关掣有问题：「我车cam个开关掣坏咗，之前唔系成日用车，所以将条电线掹咗，𠮶日用车唔记得插返」。不少网民转发周家怡的帖文，又将消息发到将军澳的地区群组，圈中好友强尼也有转发呼吁，获周家怡感谢「好sweet」。

