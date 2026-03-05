Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张驰豪生日前好友突击送惊喜 自认宅男享受独处时光

影视圈
更新时间：23:15 2026-03-05 HKT
发布时间：23:15 2026-03-05 HKT

昨日是张驰豪（Aska）31岁生日的前夕，他现身新城电台接受节目《「锋」继续吹》直播访问，原本只为宣传新歌《一个人的生日歌》，没想到踏入3月5日零时的一刻，好友潘静文（Sherman）与林智乐（Felix）竟悄悄潜入直播室，捧上亲手制作的生日蛋糕为他惊喜庆生。突如其来的场面让Aska即时抱头大叫：「What？」反应可爱又搞笑，原本一个人的生日歌，瞬间变成一班人的生日歌。

潘静文送上祝福

久违的热闹生日场面让Aska感动得掩面「扮喊」，Felix即笑指他「好戏」。谈到生日愿望，Aska笑言：「讲咗出嚟唔灵验，祝大家马年吉祥啦！」Sherman则趁机祝贺Aska正式踏入31岁，并窝心送上祝福：「身体健康啦！佢成日有小毛病，好大只但身子弱，最紧要开心。」Felix亦祝愿大家工作越来越多，更期望三人能再一起出埠工作。

Aska一个人静下有情调

直播中，Aska分享新歌《一个人的生日歌》的创作背景，透露歌曲去年已完成，特意选在生日前夕推出，感觉特别有意思。他坦言自己有点「宅」：「我几enjoy一个人的时光，会自己一个睇戏。」更笑言去餐厅时会选择一人「面壁」座位，「有时想一个人静下，有情调。」他又忆起在美国读大学时于健身室实习的经历，生日当天负责倒垃圾、整理哑铃等工作，「收铺时，好似抽离咁望返自己，都几有feel。」不过他坦言最深刻的反而是今年，「好耐冇试过有人陪我倒数生日！」

Tania@Lolly Talk任MV女主角

此外，新歌MV邀请了Lolly Talk成员Tania(陈纪澄)担任女主角，Aska笑言拍摄当日早上才知道有女主角，「本身知佢系边个，喺show见过，但冇倾过偈。」二人初时略感尴尬，但很快透过演戏话题破冰，「大家都有上演戏堂，喺现场倾做戏。」谈到工作动向，他透露今年年中将有新剧推出，过几日便要入剧组，工作档期排得满满。今早Aska精神奕奕再度现身新城电台，接受《原来生活好快乐》节目访问，并获知讯台台长程凯欣送上桃寿蛋糕及利是祝贺生日。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
12小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
12小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
7小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
8小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
9小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
4小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
18小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
13小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
6小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
8小时前