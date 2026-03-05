张驰豪生日前好友突击送惊喜 自认宅男享受独处时光

昨日是张驰豪（Aska）31岁生日的前夕，他现身新城电台接受节目《「锋」继续吹》直播访问，原本只为宣传新歌《一个人的生日歌》，没想到踏入3月5日零时的一刻，好友潘静文（Sherman）与林智乐（Felix）竟悄悄潜入直播室，捧上亲手制作的生日蛋糕为他惊喜庆生。突如其来的场面让Aska即时抱头大叫：「What？」反应可爱又搞笑，原本一个人的生日歌，瞬间变成一班人的生日歌。

潘静文送上祝福

久违的热闹生日场面让Aska感动得掩面「扮喊」，Felix即笑指他「好戏」。谈到生日愿望，Aska笑言：「讲咗出嚟唔灵验，祝大家马年吉祥啦！」Sherman则趁机祝贺Aska正式踏入31岁，并窝心送上祝福：「身体健康啦！佢成日有小毛病，好大只但身子弱，最紧要开心。」Felix亦祝愿大家工作越来越多，更期望三人能再一起出埠工作。

Aska一个人静下有情调

直播中，Aska分享新歌《一个人的生日歌》的创作背景，透露歌曲去年已完成，特意选在生日前夕推出，感觉特别有意思。他坦言自己有点「宅」：「我几enjoy一个人的时光，会自己一个睇戏。」更笑言去餐厅时会选择一人「面壁」座位，「有时想一个人静下，有情调。」他又忆起在美国读大学时于健身室实习的经历，生日当天负责倒垃圾、整理哑铃等工作，「收铺时，好似抽离咁望返自己，都几有feel。」不过他坦言最深刻的反而是今年，「好耐冇试过有人陪我倒数生日！」

Tania@Lolly Talk任MV女主角

此外，新歌MV邀请了Lolly Talk成员Tania(陈纪澄)担任女主角，Aska笑言拍摄当日早上才知道有女主角，「本身知佢系边个，喺show见过，但冇倾过偈。」二人初时略感尴尬，但很快透过演戏话题破冰，「大家都有上演戏堂，喺现场倾做戏。」谈到工作动向，他透露今年年中将有新剧推出，过几日便要入剧组，工作档期排得满满。今早Aska精神奕奕再度现身新城电台，接受《原来生活好快乐》节目访问，并获知讯台台长程凯欣送上桃寿蛋糕及利是祝贺生日。

