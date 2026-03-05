戴祖仪澄清烦胶追求者非TVB同事 海儿深信再有黑图流出

长寿音乐剧《我们的青春日志》延伸的3部外传作品，今日（5日）举行记者会宣布详情，演员黄浩然、强尼、戴祖仪、海儿、阿妹@Lolly Talk、Carina@VIVA等出席。戴祖仪、海儿、阿妹、Carina将独挑大梁，于4月演出音乐剧《Nancy恋噏Show》，同样饰演Nancy。

海儿黑图陆续有来

戴祖仪形容众人对同一角色都有不同的演绎方法，呼吁观众「全部睇晒」。阿妹指要独挑大梁感压力，Carina表示首次演音乐剧就是独脚戏，要背对白又要记歌词，非常紧张。她们形容Nancy是一个很八婆的角色，问到4人中谁最似八婆？海儿笑称每个女仔都会有八婆一面，指角色说话直接又不负责任，而她作为艺人在说话方面要作适当修饰，「要留意的是，Nancy在自爱方面值得学习。」戴祖仪不认为自己「八婆」，「如果大家看后觉得是我本色演出，就证明了我演技好！」另外，海儿的肥胖旧照早前在网上流传，她留言表示有更「样衰」的，她不担心再有黑图流出，并笑指现在拍照时会「高炒显瘦」。戴祖仪称与其担心被人影到丑态黑图，「不同的角度、灯光都可以构成全新的黑图，太容易，唯有好好调节心态。」

。

戴祖仪被骚扰两年

另外，戴祖仪早前在网台节目中透露过去两年被一名圈中人疯狂追求兼骚扰，她称已拒绝对方。她表示，曾与朋友聚会时，对方竟不请自来，觉得他不尊重自己亦不尊重人，称当时没争执，礼貌地请他离开，并指对方并非TVB同事。而提到到早前Lolly Talk在活动上献唱《三分甜》时忍不住哭，被指是因为版权所限，最后一次献唱该歌曲而感触落泪，阿妹解释看到台下有粉丝哭，已一段长时间无见粉丝，令她都忍不住哭，指并无歌曲版权问题，「《三分甜》和Lolly Talk永远都在。」

VIVA挑战HYROX

Carina早前被选为VIVA队长，谈到团队大计，她透露VIVA将出新歌，而5月是VIVA成军2周年，她们决定参加HYROX，完成音乐剧后会积极操体能，但笑言会将比较艰巨的任务交给成员VLAC。