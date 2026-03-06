60年代邵氏女演员影星儿子新婚爱巢曝光 宽敞客饭厅巨型衣帽间走精致简约风格

邵氏女星胡燕妮的50岁儿子尹子维，今年2月与拍拖多年、细15载内地女星徐冬冬结婚，由于新娘子家中有长辈突发重病，导致二人决定低调完婚。虽然尹子维未能给予徐冬冬盛大的婚礼，但对二人的婚房却高度重视，尹子维表示：「婚房空空的！我要布置满哈尔滨我和徐总（徐冬冬）的记忆！」

徐冬冬公开家宴只摆一围

尹子维与徐冬冬为完成人生大事，飞回哈尔滨宴请家人，徐冬冬日前在微博公开2月26日举行的家宴，筵开一席与亲戚庆祝结婚。影片中，见到一对新人宴客菜色丰富，之后还曝光新居，不过徐冬冬频扑行程，最终不适病倒，而荣升人夫的尹子维照顾爱妻无微不至，更做完家务才去开工。

尹子维日前在微博分享新婚爱巢的内部照片，见到婚房设计走简约高雅路线，客饭厅空间感十足，放有一张够坐四人的长梳化，后面有饭枱及玻璃柜，加上时尚的木地板，配上纯白色的墙身，整体感觉干净明亮，暂时似刚入伙未开始摆放物品。

尹子维徐冬冬婚房多衣柜

另一张照片见到睡房有巨型衣柜，房内未见到有家私，又另一张相则展示一个偌大的衣帽间，全白色的入墙衣柜，设有多个挂衣和储物间隔，虽然目前柜内只有几个衣架，但足以想像徐冬冬将来用漂亮衣物塞满。

徐冬冬获尹子维诚意打动

有「中国第一美胸」之称的35岁徐冬冬，凭出众身材和外貌在内地走红，之后因接连与王晶多度合作，被视为「晶女郎」一员。尹子维与徐冬冬于2018年合作电影《合约男女》结缘，二人拍拖多年曾分分合合，最终徐冬冬在尹子维诚意打动下，二人于2024年宣布订婚。

