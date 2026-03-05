TVB「富贵人妻」遭偷𥄫胸前春光？低胸俯身执波尽现丰满上围  极火辣令男士难以抵挡

现年33岁的TVB人妻歌手何雁诗（Stephanie），自与老公郑俊弘结婚并诞下儿子郑赞廷（Asher）后，虽然生活重心转向家庭，但她并未忘记自己的事业与兴趣。近日她重拾最爱的高尔夫球，并在社交媒体上分享了多段影片和照片，其性感火辣的装束旋即成为焦点，而她或因太性感，疑被在场男士驻足偷望！

何雁诗活泼性感兼备

尽管天气已带有凉意，何雁诗在球场上依然选择了极为吸睛的战衣。从她分享的影片和照片可见，她在粉紫色的针织冷衫之下，内搭一件黑色的低胸连身运动超短裤。这套贴身剪裁的运动装，不仅将她丰满的上围线条表露无遗，更突显出她一双白滑修长的美腿，完美展现出健康又性感的身材。

何雁诗蹦蹦跳超吸睛

在阳光灿烂的球场上，何雁诗心情大好，不时展露出如少女般的灿烂笑容。她在场内蹦蹦跳跳，又对著镜头摆出各种活泼可爱的甫士，充满青春气息。然而，在其可爱活泼的举止下，性感的装束又无时无刻不散发出成熟人妻的独有魅力，两者结合，形成强烈对比，令人看得血脉沸腾。

何雁诗疑引男士驻足偷望

在其中一段影片中，何雁诗正专注地练习挥杆。当她完成一次击球后，自然地俯身准备拾起地上的高尔夫球。就在此时，镜头捕捉到在她身后不远处，一名身穿白衣的男子疑似被她的美态吸引驻足凝视，目光仿佛正投向她胸前的春光。这一幕足证何雁诗即使已为人母，其火辣身材和迷人魅力依然不减，吸引力十足。

