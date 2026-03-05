Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林峰中学校草级旧照网上疯传 同学爆料爱在课室做一事掀热议

影视圈
更新时间：21:00 2026-03-05 HKT
发布时间：21:00 2026-03-05 HKT

林峰前年因电影《九龙城寨之围城》在日本爆红，近期又以电影版《寻秦记》，勾起港人集体回忆，人气一时无量，连带昔日的学生照都被翻出在网上疯传。林峰被校友曝光中学时的照片，友善在threads留言︰「Hello师弟们」，表现亲民。

林峰留学美国读建筑

46岁的林峰中学时就读圣保罗书院，直到中五毕业后，远赴美国南加州大学主修建筑，副修音乐。林峰当年的学生相青涩外，已是「校草」级别，网民分享照片开心表示：「好荣幸自己有个咁好嘅中学师兄，虽然峰师兄毕业𠮶阵我先啱啱出世。」

相关阅读：林峰挂住打机懒理囡囡？「忽视女儿照」网上疯传惹热议 结局神反转皆大欢喜

有网民留言想睇当年校刊，即有人火速分享，见到穿上校服的林峰模样乖巧，照片上打上「原名林汇文」。有网民提到「林汇文」当年是5B班的歌王：「他是一名富家公子，可能因此而较为疏爽。在课室里，经常会无缘无故听到一阵阵歌声，可能是林天王有所感兴吧！好在，他是本校Senior Choir的成员，不然同学们便受罪了。」

林峰陪妻女返乡过年

而林峰早前趁农历新年有短暂假期，陪太太张馨月返江苏过年，5岁囡囡「格格」Luna也有同行，一家三口玩得开心。林峰返港后要工作，张馨月则带女儿到北京游玩：「开学的前一周，北京游玩，感受了非遗文化，年味，品尝了北京烤鸭，泡泡玛特城市公园，行程满满，丰富多彩。」善用时间。

相关阅读：林峰日本演唱会宣布「基于诸多因素」延期 主办方承诺全额退款 万六张门票本全数售罄

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
15小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
5小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
5小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
9小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
6小时前
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
00:34
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
突发
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
10小时前
BNO VS 特区护照｜周显
BNO VS 特区护照｜周显
投资理财
10小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
12小时前