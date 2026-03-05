林峰中学校草级旧照网上疯传 同学爆料爱在课室做一事掀热议

林峰前年因电影《九龙城寨之围城》在日本爆红，近期又以电影版《寻秦记》，勾起港人集体回忆，人气一时无量，连带昔日的学生照都被翻出在网上疯传。林峰被校友曝光中学时的照片，友善在threads留言︰「Hello师弟们」，表现亲民。

林峰留学美国读建筑

46岁的林峰中学时就读圣保罗书院，直到中五毕业后，远赴美国南加州大学主修建筑，副修音乐。林峰当年的学生相青涩外，已是「校草」级别，网民分享照片开心表示：「好荣幸自己有个咁好嘅中学师兄，虽然峰师兄毕业𠮶阵我先啱啱出世。」

有网民留言想睇当年校刊，即有人火速分享，见到穿上校服的林峰模样乖巧，照片上打上「原名林汇文」。有网民提到「林汇文」当年是5B班的歌王：「他是一名富家公子，可能因此而较为疏爽。在课室里，经常会无缘无故听到一阵阵歌声，可能是林天王有所感兴吧！好在，他是本校Senior Choir的成员，不然同学们便受罪了。」

林峰陪妻女返乡过年

而林峰早前趁农历新年有短暂假期，陪太太张馨月返江苏过年，5岁囡囡「格格」Luna也有同行，一家三口玩得开心。林峰返港后要工作，张馨月则带女儿到北京游玩：「开学的前一周，北京游玩，感受了非遗文化，年味，品尝了北京烤鸭，泡泡玛特城市公园，行程满满，丰富多彩。」善用时间。

