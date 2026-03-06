动作巨星自认为失职爸爸 为弥补女儿愿放下巨星光环 结伴走遍世界逃走出抑郁症低谷

国际功夫巨星李连杰自2013年确诊甲状腺机能亢进后，虽然大幅减产休养，不过外貌屡被指出现「断崖式衰老」，甚至多次传出「死讯」、「病重」，直至去年入院进行手术后，离奇地外貌回春，更一度传出他「换心续命」与及「全身换血」等传闻。

李连杰以幽默方式回应换心谣言

日前李连杰到台湾出席心灵讲座，他以幽默方式回应去年指他入院换心脏的谣言，调侃道：「说我换人类心脏想象力太小了，怎么不说我换个华为心脏、小米肾，或者特斯拉的？」事后李连杰的回应更曾登上了微博热搜榜第一位，网民还纷纷指传言属无稽之谈。

李连杰曾因女儿Jade的抑郁症感到好无助

今次22岁的小女儿Jada也陪爸爸出席，对于女儿Jade的抑郁症病情，李连杰坦言当时感到好无助，最后决定放下工作，全心全意陪伴女儿。于是他跟Jada一起看心理医生、学习冥想、学佛，甚至花了3年时间，走遍世界学习佛法，几乎可以去的地方都去了，两父女的关系不仅是亲人，还是师生、同学等多重角色。李连杰自觉失职：「我很自责，我在外面做很多善事，但没有陪伴自己的孩子。从小很多人护着我、迁就我，我最后的自我中心、傲慢，被我女儿一点一点每天的撕、撕、撕，让我们成为互相学习的同学。」李连杰续说：「因为我女儿，我才发现自己可以一个人在街边喝咖啡，她让我放下父亲的骄傲。」

女儿Jada赞爸爸是最好的朋友与老师

女儿Jada透露当知道自己身心灵有状况时，开始自学心理学、看医生，每当回家看见爸爸即使充满压力，却每天都很开心的生活，让她也渐渐开始敞开心胸：「很感谢爸爸当时放下一切工作，只为了陪伴我。这几年你不只是我的爸爸，是我最好的朋友与老师。」李连杰还澄清种种荒谬传闻：「有人说我换心脏，我也没病为甚么要换心脏？还有人说我喝小孩的血，那满残忍的吧！还说我吃小孩。怎么吃？清炖还是红烧？网络上真的甚么都有啊！」后来李连杰再提及去年入院做手术一事：「别以为我真的是功夫皇帝，我也是个人，做手术跟一般人没任何区别，无常就是这样，人人都是平等，生和死都平等，别白活这一生。」

