卧底娇娃丨邵美琪逆龄神颜力撼三大上位花旦 笑里藏刀极速变脸吓窒陈滢 网民大赞果然不简单

由马贯东、张曦雯、陈滢、罗毓仪、邵美琪和关礼杰主演的TVB剧集《卧底娇娃》目前正在热播中，今次除了三位女卧底「沈佳琪」张曦雯、「江妙姿」陈滢饰和「童小茹」罗毓仪的造型性感养眼外，邵美琪的出现，同样带来不少惊喜。

邵美琪阔别7年再度亮相TVB剧集

今次是邵美琪继《街坊财爷》后，阔别7年再度亮相TVB剧集，61岁的邵美琪在剧中饰演名媛「卡邦妮」，与饰演「刘彪」的关礼杰合体饰演夫妇，并育有女儿「宝仪」钟柔美，二人逆龄颜值震惊网民，表面上两人是慈善商家，但其背后疑与一个犯毒集团有关。

相关阅读：卧底娇娃丨陈滢睡衣诱惑画面曝光 薄纱裙下身半裸若隐若现 预告由「长腿女神」接棒性感担当

邵美琪获网民大赞保养得宜

邵美琪在剧中饰演阔太「卡邦妮」邵美琪，举手投足均散发著名媛、知性美、亲切及慈母Feel，在日前播出的一集，「沈佳琪」张曦雯、「江妙姿」陈滢和「童小茹」罗毓仪齐送饮醉酒的「宝仪」钟柔美回家，面对说话单刀直入、不懂辈份分寸的「沈佳琪」张曦雯及醉酒闹事的「童小茹」罗毓仪，「卡邦妮」邵美琪全程保持得体笑容，更在「童小茹」罗毓仪「舞来舞去」下，与「刘彪」关礼杰大摆各式各样心心甫，加上精灵的双眼及甜美的笑容，颜值极高，难怪二人齐齐获网民大赞保养得宜：「真系难以置信两位都过咗60岁」、「Maggie到依家都仲咁正，好似冇老过咁」、「不愧昔日当红花旦」、「关礼杰喺同年纪嚟讲算Keep得最好」、「估唔到邵美琪都搞到笑」；亦有网民指难得找来邵美琪及关礼杰合体，二人角色应该不简单，并期待二人后续发挥：「揾得邵美琪，个角色应该唔简单」、「关礼杰同美琪BB会唔会黑化做Final Boss」。

邵美琪笑里藏刀获网民高呼不简单

后来「江妙姿」陈滢陈滢成为「卡邦妮」邵美琪保镳后，因好心给了一个意见，竟遭「卡邦妮」邵美琪冷眼怒睥兼冷言冷语：「仲有，做紧嘢嘅时候叫我刘太」，冷酷状态与平日Nice样判若两人之余，仲要带点笑里藏刀的感觉，获网民高呼不简单：「邵美琪变脸超快」、「一打佢工即刻变脸」、「邵美琪极有可能系Big Boss」、「揾得邵美琪做，果然唔简单。」状态大勇的陈滢更担任「魅力担当」，风姿绰约地慢步来回别墅梯级「攞嘢饮」，配以飘逸的秀发及诱惑力十足的回眸甜笑，电力惊人，成功色诱程浩骏偷拍美腿照。

相关阅读：60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身