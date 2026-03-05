前主播赵慧奈揭TVB记者「地雷处处」 曾被送首饰名牌手袋内藏利是 出席饭局一招自保

曾任明珠台主播的中日混血儿赵慧奈（Keina）曾自揭明珠台离职时，月薪高达约5万元，近日赵慧奈拍片上载到小红书，曝光任职新闻主播时的禁忌，当中收礼与应酬细则，随时触及「行贿」问题，因此连接品牌工作都要拒绝。

赵慧奈谢绝礼物

赵慧奈在片中表示作为新闻从业员，不时会收到品牌赠送礼物，或者有匿名人士、公关等寄礼物到公司，当中包括鲜花、首饰、名牌手袋，就算心意卡或信件，偶尔也会内藏利是。赵慧奈强调：「但你知唔知我哋通通都唔收得！」

相关阅读：TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密

赵慧奈解释收礼「禁忌」：「点解记者接唔到品牌Job？做Freelance嘅KOL又会唔会同记者身分有冲突呢？」赵慧奈坦承当中的确有分别，因在职记者不可以收取任何工作以外的利益，当中涉及其他工作、金钱、礼物：「以前就算有PR揾我送礼物，出活动，我全部都要一一拒绝。」

赵慧奈未见过礼物

赵慧奈称新闻部要保持公平公正的形象，收礼物会容易被视为「行贿」，当然笔、锁匙扣等小物件是可以接受，不过礼物价值超过500港元，公司便会代为捐赠有需要人士。赵慧奈曾在新年期间收到观众的心意卡：「里面系会夹住封利是」。赵慧奈离开TVB转投彭博，仍然会收到礼物：「通常公司保安会影张相传畀我，等我可以同寄件人讲返声多谢，但份件系绝对唔会落到我手。」

赵慧奈不接受款待

赵慧奈提到礼物以外，就连食饭都有准则，不能接受任何形式的款待，假如因为公事而要聚餐，需经主管批准，由记者用公司信用卡找数，每一餐饭的每均消费不超过600元。对于剧集《新闻女王》当中的真实元素，赵慧奈指很多情节或因戏剧效果而夸大，但组在筹备期间，赵慧奈曾与编剧及监制倾偈，分享任职记者时的日常。

相关阅读：前TVB咪神主播孙雪祺批《新闻女王2》离地 萧定一加把口反被嘲 网民：3D肉蒲团好贴地？

赵慧奈曾恋刘鸣炜

赵慧奈精通粤语、普通话、英语、日语，毕业于香港理工大学，曾在NOW新闻台任实习记者，之后转职TVB明珠台担任主播，赵慧奈现服务于彭博。赵慧奈曾在2019年传出与刘鸣炜拍拖，有指刘鸣炜出动私人飞机陪赵慧奈睇北极光，最终二人感情生变。