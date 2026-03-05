柳应廷负15度赤脚坐冰川拍新歌MV 巧遇19年最强极光圆梦

MIRROR成员柳应廷（Jer）推出首支个人单曲《跌在地上的怪兽》，沿用合作无间的班底，由吴林峰担任监制及参与编曲，王双骏联手编曲，并再度邀请周耀辉填词。歌曲以堕落天使的故事为灵感，寄语听众即使自觉与别不同，仍要相信自己的价值。

Jer赤脚上阵演绎孤独感

为完美呈现歌曲中的落寞与孤独氛围，Jer特意选择梦寐以求的冰岛作为MV拍摄地，兴奋表示：「从小就好想去冰川看雪景，冰岛是一个很美丽的地方。这首歌的旋律和氛围带有一种冰岛式的落寞感，加上冰岛下雪，很希望能营造那种孤独、寂寞的感觉。」两日拍摄旅程中，团队走访冰湖、山洞及公路等多个绝美自然场景，Jer说：「冰岛好像怎样拍都好看，加上航拍效果，让人感受到世界原来可以很大。新歌配上冰岛画面，令我好像完成了人生其中一个Check List。」

Jer暖包锡纸齐上阵抗寒

Jer直言最难忘MV拍摄首日，当地气温低至负15度。为配合「折翼天使」造型，他只能穿着单薄戏服：「我里面穿了两件保暖衣，外面一件冷衫，还脱了鞋，包了一块薄布，差不多是赤脚坐在冰湖上拍摄。因为天使穿鞋好像不太搭配。」每当拍摄暂停，工作人员便立即用大褛、热水和锡纸为Jer保暖，导演更细心准备了8个暖包贴满大褛，让Jer直言在严冬中也不觉寒冷。

Jer结冰地面赤脚行走

Jer又提到其中一场戏需要在结冰的地面上行走，拍摄前他穿上冰爪鞋就位，但一到正式拍摄脱掉鞋后便感觉地面很滑。加上冰岛强风猛烈，令航拍也成为一大挑战：「冰岛真的超大风，有时吹一阵就开始头痛。最惨的是因为太大风，影响航拍机不稳定，要等风势减弱才能继续拍。」大风的程度甚至吹倒了发型师，鞋也被吹落山。

Jer团队见证感动震撼梦幻景象

总结冰岛之旅，Jer依然觉得顺利、开心和非常幸运，因为拍摄期间适逢极光爆发最活跃时期，整个团队都亲眼见证梦幻极光，感动表示：「两日拍摄，刚好也是冰岛19年来极光爆发最犀利的日子，真的很幸运，极光非常震撼。之后会在社交平台分享照片和影片给大家看！」