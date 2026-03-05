Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳应廷负15度赤脚坐冰川拍新歌MV 巧遇19年最强极光圆梦

影视圈
更新时间：18:15 2026-03-05 HKT
发布时间：18:15 2026-03-05 HKT

MIRROR成员柳应廷（Jer）推出首支个人单曲《跌在地上的怪兽》，沿用合作无间的班底，由吴林峰担任监制及参与编曲，王双骏联手编曲，并再度邀请周耀辉填词。歌曲以堕落天使的故事为灵感，寄语听众即使自觉与别不同，仍要相信自己的价值。

Jer赤脚上阵演绎孤独感

为完美呈现歌曲中的落寞与孤独氛围，Jer特意选择梦寐以求的冰岛作为MV拍摄地，兴奋表示：「从小就好想去冰川看雪景，冰岛是一个很美丽的地方。这首歌的旋律和氛围带有一种冰岛式的落寞感，加上冰岛下雪，很希望能营造那种孤独、寂寞的感觉。」两日拍摄旅程中，团队走访冰湖、山洞及公路等多个绝美自然场景，Jer说：「冰岛好像怎样拍都好看，加上航拍效果，让人感受到世界原来可以很大。新歌配上冰岛画面，令我好像完成了人生其中一个Check List。」

Jer暖包锡纸齐上阵抗寒

Jer直言最难忘MV拍摄首日，当地气温低至负15度。为配合「折翼天使」造型，他只能穿着单薄戏服：「我里面穿了两件保暖衣，外面一件冷衫，还脱了鞋，包了一块薄布，差不多是赤脚坐在冰湖上拍摄。因为天使穿鞋好像不太搭配。」每当拍摄暂停，工作人员便立即用大褛、热水和锡纸为Jer保暖，导演更细心准备了8个暖包贴满大褛，让Jer直言在严冬中也不觉寒冷。

Jer结冰地面赤脚行走

Jer又提到其中一场戏需要在结冰的地面上行走，拍摄前他穿上冰爪鞋就位，但一到正式拍摄脱掉鞋后便感觉地面很滑。加上冰岛强风猛烈，令航拍也成为一大挑战：「冰岛真的超大风，有时吹一阵就开始头痛。最惨的是因为太大风，影响航拍机不稳定，要等风势减弱才能继续拍。」大风的程度甚至吹倒了发型师，鞋也被吹落山。

Jer团队见证感动震撼梦幻景象

总结冰岛之旅，Jer依然觉得顺利、开心和非常幸运，因为拍摄期间适逢极光爆发最活跃时期，整个团队都亲眼见证梦幻极光，感动表示：「两日拍摄，刚好也是冰岛19年来极光爆发最犀利的日子，真的很幸运，极光非常震撼。之后会在社交平台分享照片和影片给大家看！」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
12小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
4小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
8小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
4小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
9小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
7小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
6小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
2026-03-04 16:14 HKT