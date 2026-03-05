甄子丹续任「打吡大使」 携MC张天赋助阵马场盛事 遗憾缺席恩师袁和平新戏《镖人》

踏入马年，香港赛马会推出马年系列活动，当中包括于3月22日在沙田马场隆重举行的——四岁马经典赛事系列尾关「2026宝马香港打吡大赛」，为隆重其事，连续多年获邀担任「宝马香港打吡大使」的国际影星甄子丹将再次到场观赏赛事，而大会更再度邀请「乐坛小天王」MC张天赋担任开幕表演嘉宾，以一连串动听金曲为大赛日掀起序幕。

甄子丹推荐朋友来港睇赛马

对于再度担任「宝马香港打吡大使」，甄子丹开心表示：「今年能够再次成为『打吡大使』，我感到非常荣幸、好开心。担任『打吡大使』好多年。如果讲起香港赛马，我是赞不绝口的，『打吡』带俾我好多欢乐，每一年都有好多难忘时刻，尤其是马迷的欢呼，气氛是无与伦比！」他继称：「上年『打吡』比赛，有好多强劲马匹，全部都是top of the top，best of the best。台上三分钟，台下十年功，就好比演员般，样样都要有非凡的表现！」并坦言：「每年都有很多盛事和赛事，我觉得『打吡』是No.1！我经常跟身边朋友说，如果要睇赛马，一定要来香港，感受盛事的气氛，全年最重要的盛事就是『打吡』这一日！我非常期待3月22日，在沙田马场与大家一同庆祝、分享这段精彩的时光！」

甄子丹开心表示：「今年能够再次成为『打吡大使』，我感到非常荣幸、好开心。」

甄子丹大赞袁和平及吴京作出巨大贡献

此外，身为港区全国政协委员的甄子丹，日前（3月4日）到北京出席全国政协十四届四次会议开幕会，受访时被问到恩师袁和平执导的新电影《镖人：风起大漠》，甄子丹表示剧组都曾邀请他出演，可惜因档期问题、遗憾未能参演，特别恭喜恩师袁和平及主演吴京，认为他们为中国武打片作出巨大贡献，期待有更多优秀的动作片推出，因为这是中国电影的文化遗产。此外，甄子丹又提到AI对影视行业的影响是必然，对动作电影肯定亦会带来很大的冲击，又坦言今年央视春晚的机械人武术表演十分厉害，自嘲跟机械人比武，自己肯定被比下去。

身为港区全国政协委员的甄子丹，日前（3月4日）到北京出席全国政协十四届四次会议开幕会。(中新社)

受访时被问到恩师袁和平执导的新电影《镖人：风起大漠》，甄子丹表示剧组都曾邀请他出演，可惜因档期问题、遗憾未能参演。(中新社)

甄子丹恭喜恩师袁和平及主演《镖人：风起大漠》的吴京，认为他们为中国武打片作出巨大贡献，期待有更多优秀的动作片推出。

MC张天赋望凭音乐为现场增添情感层次

至于MC张天赋前年都曾担任「宝马香港打吡大赛」开幕表演嘉宾，今次再受邀演出，他高兴表示：「今次重临打吡赛日担任表演嘉宾，心情与上一次有所不同。首次参与时更多是兴奋与新鲜感，今次则多了一份期待与责任感。『宝马香港打吡大赛』本身已是一项充满张力与仪式感的盛事，当赛事进入关键时刻，全场气氛往往推至高峰。我希望透过音乐为现场增添情感层次，同时为赛马旅游注入更多活力，吸引内地与海外旅客入场体验。让大家在感受紧张刺激赛事之余，也能感受马场独有的能量与感染力！」

MC张天赋说首次参与时更多是兴奋与新鲜感，今次则多了一份期待与责任感。