柳演锡一人分饰N角演技爆发 灵异爱情引爆期待 李奈映郑恩彩李清娥面对命运最终回

今年三月韩流圈可说是热闹非凡！从奇幻律政到女性复仇，从AI爱情到烘焙生存战、再到暖心综艺，各类型作品轮番上阵，让剧迷们追得目不暇给。本月焦点落在柳演锡一人分饰多角的《神与律师事务所》，这位从宠妻霸总摇身一变成为被鬼魂附身的「通灵律师」，与李絮展开一段奇妙的灵异罗曼史；另一边厢，《荣耀：她们的法庭》迎来结局倒数，李奈映「遭性侵诞女」的震撼设定，让三位女主的终极命运成为剧迷热话。以下就为大家整理本月不可错过的六部Viu韩剧综艺，助你轻松跟上追剧进度！

《神与律师事务所》当法律遇上玄学

被喻为2026开春最强档韩剧的《神与律师事务所》将于本月13日正式首播，该剧凭借「灵异+律政」的奇幻设定与柳演锡「1人分饰多角」的破格演技，早在预告释出阶段就已在网路掀起热烈讨论！

柳演锡这次的变身堪称从影以来最大挑战，他饰演的律师因搬到诡异办公室后能够看见鬼魂，甚至会被附身，从而替亡者办案。预告中柳演锡在法庭上一秒化身语气粗犷的流氓大叔，下一秒又切换为少女或孩童的语调与神情，让不少观众直呼期待：「柳演锡向来都是演技保证」、「非常期待第一集」、「他会上演一人多角吧」！据悉他将被女团练习生、天才科学家等各种灵魂附身，跨越性别与年龄的演技切换，被剧组盛赞为「演技派对」！近日柳演锡在专访中透露：「我几乎是毫无保留地去演。」为了让每次「附身」更真实，他会在片场反复观察饰演该角色的配角演员，甚至聆听他们的录音档，掌握说话节奏与习惯动作；他亦形容这次拍摄「从头到尾都很新鲜」，因为每一次附身都是全新挑战。

继《模范的士》后，李絮再度展现女强人魅力，她饰演的韩娜贤是胜率100%的王牌律师，起初对于自称能够看见鬼魂的柳演锡嗤之以鼻，然而随著案件被揭开，她从怀疑到动摇，甚至主动帮助柳演锡，让人相当好奇这段通灵浪漫史是否成真；此外亦有不少网友大赞李絮非常符合角色设定：「李絮自带霸气」、「她饰演专业人士很有说服力」，剧集将于本月13日在Viu上架。

《荣耀：她们的法庭》三大女主最终命运成谜

人气热播韩剧《荣耀：她们的法庭》结局在即，随著李奈映「约会后遭性侵诞女」设定震撼全网，郑恩彩、李清娥的过往也接连浮上台面，这场三个女人对抗体制与权势的正义之战，究竟会走向何方？

说到《荣耀：她们的法庭》近期最震撼剧情，莫过于尹罗映（李奈映饰）20年前遭当时男友性侵后诞下一女，这个设定在网路引爆讨论，有观众形容「心脏被重击」、「第一次看到女主角有这样的设定」；也有观众认为这个设定让尹罗映此前的强势形象瞬间立体起来——她的「赢」不是为了虚荣，而是为了保护自己与女儿，也是为了让更多受害者敢于站出来。

除了李奈映的震撼告白，郑恩彩饰演的姜信宰、李清娥饰演的黄贤珍，同样卷入20年前的湖边事件，随著朴济烈（徐现宇饰）恢复记忆并展开全面复仇，三人的命运紧紧缠绕！最新剧情中，朴济烈透过任职国科搜的妻子严密监控三人行踪，甚至试图湮灭关键证据，所幸L&J律师事务所成功说服其妻倒戈，取得朴济烈手机中的犯罪证据，包含存取记录、金流往来与指示加害受害者的明确对话。然而这是否足以将朴济烈定罪？剧中埋下的伏笔显示，朴济烈背后还有更高层的势力在撑腰！敬请留意即将播出第11、12集大结局，三位女主角的最终命运将正式揭晓。

《恋爱恐惧症》妍雨×金贤镇「AI爱情实验」引共鸣

由妍雨和金贤镇主演的全新爱情韩剧《恋爱恐惧症》自上月开播以来，迅速在浪漫喜剧爱好者间掀起讨论，该剧讲述比起与人相处，更习惯面对AI的交友软体代表尹菲雅（妍雨饰），与感性满分的明星小说作家韩善浩（金贤镇饰），因AI辅助的恋爱方式相遇后，逐渐理解真爱意义的故事。

剧中妍雨饰演的尹菲雅因过去创伤，导致无法与他人相处超过一小时，只要超过时间就会恐慌症发作。谈到接演原因，妍雨透露：「随著剧情发展，我感觉这更像是一部成长故事，扮演逐渐变得更强的尹菲雅，这个过程本身就很有趣。」金贤镇则饰演被称为「文坛偶像」的浪漫小说作家韩善浩，表面光鲜亮丽，实则陷入创作瓶颈，他选择本剧的原因在于：「以AI为主题的作品本身就很有吸引力，透过演技可以展现的层面很多；加上我平时也很喜欢写作，嗜好与角色相似。」

剧集播出后，韩国网友反应相当热烈，剧中尹菲雅「无法与人相处超过一小时」的设定，意外引发众多「社恐」观众共鸣，有网友表示：「女主角的弱点跟我太像了」、「每次超过社交极限就想逃跑」；也有观众表示：「妍雨的演技进步好多」、「从偶像转型演员很成功，完全看不出是爱豆」。《恋爱恐惧症》逢星期四深夜在Viu上架。

金泰梨《放学后戏剧班》隐藏神秘嘉宾

由「百想视后」金泰梨首度固定出演的实境综艺《放学后戏剧班》以闻庆市的龙兴小学为舞台，这所学校全校仅有18名学生，2025年甚至没有新生入学，若情况持续恐面临废校危机！金泰梨这次下乡担任戏剧老师不只是社团活动，更是一项希望为学校尽一份心力的珍贵计划。

首次以老师身份站上讲台的金泰梨，为了和第一次接触戏剧的孩子们上好第一堂课，倾注全部心力准备。她在检查课程时因深刻感受到「老师」这个角色的重量而落泪，反复练习、做满笔记，只为呈现最好的自己。除了崔显旭义气客串助教一角，《放学后戏剧班》的幕后阵容同样亮眼！节目邀来知名音乐制作人Code Kunst担任戏剧舞台的音乐总监，为孩子们的表演增添专业色彩；预告中还惊现康男及安成宰主厨的身影，其中康男将与崔显旭一同担任助教，为戏剧班带来更多欢笑；此外，早前曾传出南柱赫、李到𬀪、曹政奭等韩流巨星有望出演，虽然节目组尚未证实，但已让粉丝充满想像空间。

《天下面包：Bake Your Dream》崔铉硕徒弟大热倒灶

被喻为「烘焙版黑白大厨」的韩国烘焙生存真人骚《天下面包：Bake Your Dream》热度持续升温！随著节目播出一个月，参赛选手的多元背景与残酷淘汰赛制，不仅创下同时段收视冠军，更带动实体面包店预约秒杀的经济效应，成为全新综艺神话！

近日《天下面包：Bake Your Dream》播出第五集，第二回合比试结果揭晓，只有16位挑战者成功晋级，他们需要在通往半准决赛的最后一个关口上演一对一淘汰赛，重新诠释经典国民面包，节目评审之一、《黑白大厨》第一季冠军「拿坡里美味黑手党」权圣晙以鼓励选手们：「只要打败15个人你就赢了！谁要是不抓住机会，谁就是傻瓜。」

秉承「经典重塑」的概念，一众烘焙大师需要从各自的角度重新诠释韩国经典小食，打造出「Remade」面包。在首场一对一生死决斗中，大热选手黄智午和金时烨展开了「虾条大对决」，比赛的关键在于他们能否超越原有的经典风味！黄智午带来了「初雪虾」，这是一款以虾米香气为重点的蛋糕，金时烨则以虾米面包参战，两款作品都获得了极高评价，最终金时烨战胜黄智午！第二场一对一决斗则以「面包大对决」为主题，由毕业于法国著名蓝带厨艺学院、拥有超过1000种食谱的糕点天才李弘奎，对阵仅有五年烘焙经验且无专业背景的李惠成，这场前所未有的面包对决，究竟谁能赢得大师们的青睐？就要留意最新发展了！

《只要有空，4》金东炫秋成勋兄弟大放笑弹

韩国综艺节目《只要有空，4》是一档为忙碌都市人注入快乐养分的疗愈系互动综艺，由刘在锡和柳演锡组成的「专业军团」会突然造访由节目组招募选定的普通市民，利用他们短暂的空闲时间，通过完成各种有趣的任务，为他们送上特别的幸运礼物，带来意想不到的惊喜与温暖。

回顾《只要有空，4》近期嘉宾阵容，可谓星光熠熠：第4集邀来权相佑与文彩元搭档出演，两位实力派演员的互动引发话题；第5集则由NMIXX成员薛仑与海嫄担任嘉宾，展现偶像团体的综艺感；最近则由格斗选手出身的金东炫和秋成勋接棒，延续节目热度，刘在锡对二人出现感到非常高兴，大赞他们是近期最棒的组合，不过金东炫就搞笑道：「我世界排名第六，你（秋成勋）排名第八。」秋成勋被弟弟的玩笑惹恼反驳道：「我们（种类）有点不一样。」金东贤又笑指秋成勋「爱靓唔爱命」穿着单薄：「其实他常常感冒。」使秋成勋不禁投诉弟弟老是捉弄自己！

