伊朗局势丨陈浩民夫妇与死神擦身而过 酒店3分钟路程遭轰炸 亲述狼狈逃生经过：生死有命

影视圈
更新时间：16:30 2026-03-05 HKT
发布时间：16:30 2026-03-05 HKT

近期正值美伊冲突升温，战火波及阿联酋的杜拜及阿布扎比，陈浩民与内地妻蒋丽莎、迪丽热巴一度滞留，直到杜拜机场恢复有限度服务，旅客才能陆续离开。陈浩民与内地妻蒋丽莎、迪丽热巴终于在多日耽惊受怕后报平安，不过陈浩民夫妇与死神擦身而过，吓坏不少网民。

陈浩民蒋丽莎凌晨出发

陈浩民和蒋丽莎昨日（4日）在社交平台发短视频，透露二人要紧急撤离，蒋丽莎表示：「昨晚（3日）自杀式无人机在头顶低空飞行，伴随着战斗机轰鸣，把宁静的夜晚撕扯成一道巨大的伤口，被袭击的轰炸点离我们的酒店不到1.3公里，不足3分钟的路程，今天早上4点多，天还没有完全亮，我们也进行了撤离，现在在赶往机场的路上，希望一切顺利，感恩大家的关心。」

直到昨晚陈浩民与蒋丽莎再更新动态，透露已平安返到香港：「 我们生在不是一个和平的世界，而是一个和平的国家，经历过动乱才知道和平的可贵。 」二人在直播公曹滞留在阿联酋的经历外，陈浩民坦言登机后的心情，既紧张又期待：「怕不怕？肯定怕，怕也没用，是我们能力以外。」蒋丽莎更睇得开扬言：「生死有命！」直到飞机降落才敢报平安。

迪丽热巴与团队安全

迪丽热巴日前传出3月3日到法国出席巴黎时装周，其团队已抵达当地，却因迪丽热巴在杜拜转机，独自滞留当地超过24小时，还一度传出失联。昨晚（4日）迪丽热巴在微博报平安：「和大家报个平安，现在我和团队的伙伴们都已安全，各方面的事项公司也已经处理安排好，我们一切都好，请放心。很抱歉让大家担心了，感谢大家对我的关心，希望大家都能平平安安的」。网上有指迪丽热巴在公司协调撤离下，经陆路转至阿曼，再乘包机转到马来西亚，于3月5日安全返回内地。

此外，已移居杜拜生活的台湾女星吴辰君，日前发文透露当地情况，今日（5日）吴辰君再更新IG表示：「这几天没见，仿佛彼此都经历了一段难以形容的时刻。」吴辰君又感谢杜拜的防空系统：「也很感谢杜拜强大的防空系统，在这段时间成功拦截了超过一千枚导弹与无人机，守护了城市与居民的安全。生活也因此慢慢恢复正常，航班开始陆续起飞，机场也逐步恢复运作。」

吴辰君为战火伤亡感难过

对于战火中的伤亡，吴辰君坦言心中难过：「这些日子看到新闻里许多无辜的平民百姓受到战火波及，心里仍然很难过。尤其是在轰炸中牺牲的孩子与平民，令人无比心痛。为所有逝去的生命默哀。也希望未来的冲突，不再波及无辜的人。愿世界早日恢复平静。祈祷世界各地的孩子，都能在安全与和平中长大。」

