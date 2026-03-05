Brooklyn获太太送咚甩蛋糕贺27岁生日 碧咸懒理儿子割席分享合照送祝福 Victoria连发2则爱的宣言

英国足球传奇碧咸（David Beckham）与Victoria Beckham与长子Brooklyn Beckham的不和风波还未解决，继封锁父母社交帐号后，又发千字长文，控诉父母操控及破坏他的婚姻。

妮歌娜以粉红色主题作生日布置

昨日，Brooklyn与太太妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）庆祝27岁生日，妮歌娜以粉红色主题布置房间，再放上金色气球，并为老公准备了以粉红色咚甩组成的生日蛋糕，她写上：「生日快乐，宝贝，希望你所有的梦想和愿望都能实现！你照亮了你走进的每个房间，任何认识你的人都爱你，你是最特别的人，我爱做你的妻子。我爱你，我爱你，我爱你。」

碧咸夫妇请来英皇御用律师与儿子对话

即使Brooklyn已封锁全家人社交网，并要求父母不得再于网上提及或标签他，但碧咸夫妻仍在4日发文贺儿子生日，无视儿子的割席。碧咸分享昔日父子与Victoria在泳池中的合照，写下：「27岁了，生日快乐，Bust（Brooklyn乳名）。」并标签妻子帐号，附上「我们爱你 」的字句。Victoria则在限时动态中分享与儿子的旧照，连发两则写下「生日快乐，Brooklyn，我们非常爱你」与「27岁生日快乐，我真的很爱你」。消息指出去年夏天Brooklyn已要求与父母仅透过律师往来，希望私下解决分歧，而非公开处理。据悉，碧咸夫妇目前找来英皇查尔斯三世御用律师事务所Harbottle & Lewis处理与儿子的问题，每小时收费高达800英镑（约8,340港元）。