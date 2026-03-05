卫诗雅被投诉公布影帝入围名单无视约定 陈家乐有意抱两岁Camila行红地毡

卫诗雅、陈家乐到尖沙咀出席开幕活动，他们有两年时间未有一起工作，卫诗雅投诉：「他有连诗雅，就不用卫诗雅了！哈哈！他的确和连诗雅比较衬，我和老公比较衬。」陈家乐笑指︰「卫诗雅是影后，我高攀不起。」

卫诗雅盲撑陈家乐赢影帝

谈到卫诗雅在金像奖记者会上，激动宣布陈家乐入围「最佳男主角」争金像影帝，她解释当时太紧张，平静不了。陈家乐指早就同卫诗雅约定，若名单中有他的名字，要第一时间读出来，「我在家中看直播，见到她偷睇名单的表情，『到底有无我份呢？』但她第一个读出的名字是张继聪，我心想『今年我又无份啦』！」陈家乐笑指她在台上表现是影后级。问下次影帝影后一起现身？卫诗雅指睇好陈家乐，会盲撑他，形容双方自第一部电视剧合作，一同成长。陈家乐未想太多，能够入围代表得到同业认同。

陈家乐预埋工人姐姐红地毡

而卫诗雅今届争「最佳女配角」，陈家乐指她在记者会上反应平淡，卫诗雅称仍沉醉在朋友们入围的兴奋之中，除了陈家乐之外，也有动作指导及摄影朋友入围。问到对得奖可有信心？卫诗雅称有信心，又觉得颁奖礼似朋友间的派对，想约老公周祉安及连诗雅、陈家乐4人行红地毡，并指老公回复「谂吓先」，陈家乐也说︰「太太要做嘢，未必赶得切赶返香港，冇太太陪，我就带女儿行红地毡，带埋工人姐姐帮手凑。」卫诗雅指连诗雅能干，教女非常有耐心，「Camila英文比陈家乐好，哈哈！」问卫诗雅可会想生马B？她指生小朋友大责任，有消息自会公开。另外她预计6月拍新戏，年底参演舞台剧。