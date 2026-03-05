Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟培生庄雅婷爆婚讯丨亲织红颈巾冧掂庄雅婷 《进击的巨人》式求婚成热话 网民反应两极：有钱真系大X晒

影视圈
更新时间：14:04 2026-03-05 HKT
发布时间：14:04 2026-03-05 HKT

「百亿富三代」钟培生（Derek）昨晚（4日）在无预警情况下，宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功，钟培生今次生动用了不少人力、物力兼财力，以「电影级规格」打造求婚仪式，迅即在网上疯传，甚至一度成热话。

钟培生承诺照顾庄雅婷一生一世

准人夫钟培生今日（5日）在社交平台贴上多张求婚的花絮相并说：「我承诺，我会爱你、保护你、照顾你一生一世。I vow to love you, to protect you, and to take care of you forever and ever. 一生あなたを爱し、守り、どんな时も支え続けることを誓います。」

相关阅读：钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟

钟培生亲自为未婚妻织颈巾

钟培生整个求婚企划由专业电影导演团队联同动作特技组策划，于其浅水湾的大宅内搭建威也装置，挑战高难度高空镜头。坚持亲身上阵的钟培生更提前两个月开始密集彩排，反复调整落地步伐与走位，务求整个过程万无一失，钟培生曾说：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫，所有嘢一定要自己落地完成。」片段迅即在网上疯传，对于求婚场地布置成动漫《进击的巨人》场景，钟培生说：「谏山创老师自己结婚唔畀艾伦同米卡莎结婚，由我同Angel去完成个故仔。」有网民说：「带上红色颈巾立即Match返成个主题，有种 Mikasa嘅感觉，好细心嘅安排，型得来又浪漫，真心有料，恭喜晒。」钟培生亦有回复：「条颈巾我自己织架。」还有人说：、「实在太热血啦，真心Respect. 」、「真心觉得好X型好正，我都想整个链锯人。」

钟培生豪气求婚网民反应两极

不过亦有人觉得：「成件事有一种好复杂 好一言难尽 好尴尬嘅感觉 点解可以咁。」、「呢个post话到俾我知，有钱同型可以绝对冇关系。」、「果然贫穷真系限制咗我哋想像。」、「我欣赏你够毒，成件事好中二，但有咁嘅钱，都未必有人够胆做。」、「有钱本身已经系浪漫。」、「呢个moment我真系谂到两样嘢，有钱真系大X晒！」、「一般人求婚靠浪漫，钟生求婚靠动漫。」、「暂时2026睇过最尴尬嘅一条片。」、「第一次睇求婚既片系一啲都唔浪漫唔感动。但….有钱人嘅嘢，关我叉事咩！」、「普通人钟意动漫： 宅男，恶心 有钱人钟意动漫： 有个性， 好型，结论： 有钱，咩都啱。」还有人问钟培生：「钟生你有时间有钱做乜咁睇唔开？」 钟培生竟说：「相信爱情吖嘛。」

相关阅读：钟培生浅水湾大宅打造电影级场面 拒用替身30米高空跃下求婚：男人大丈夫要自己落地完成

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
9小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
5小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
23小时前
01:10
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
1小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
6小时前
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
01:58
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
7小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
22小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
4小时前
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
影视圈
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
23小时前