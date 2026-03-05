Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张继聪父亲睇吕良伟拍打穴位片学养生 女儿将来外国升学或移民陪伴

影视圈
更新时间：12:16 2026-03-05 HKT
发布时间：12:16 2026-03-05 HKT

英皇电影《冲锋：火拼》晚上（4日）在尖沙咀举行首映礼，英皇集团主席杨受成率领演员吕良伟、方中信、陈家乐、陈国邦、张继聪、马思惠等出席。吕良伟和张继聪在演奸角，吕良伟称演Big Boss过足戏瘾，同时认为张继聪也一样，形容他在戏中狂开枪，张继聪指是第一次与吕良伟同场演出，笑高是抱著粉丝心态，称戏中要反抗他，故对戏时要放下兴奋心情。

吕良伟成养生大使

张继聪续称︰「吕哥是我的榜样，他的状态真的保持得很好，希望我日后都能像他一样，有他七成就好满足。」指父母也有来看首映，称爸爸几年前开始睇吕良伟拍打穴位养生片，笑说稍后要做孝顺仔，找机会帮爸爸和吕良伟合照。吕良伟早前出席到广州新春灯会活动，粉丝纷纷向他请教养生之道，吕良伟指大家十分热情，开心与他们分享健康心得，「大家不只看我做戏，见我如此年纪（69岁）又这样健康，人的生命不知有几长几远，生活质量重要，食得、饮得、瞓得才是充实的人生，我鼓励40岁后的朋友开始关注我，如何养生。」张继聪附和称这些话由吕威伟说出来有说服力。

张继聪同阿仔讲「Love you」

张继聪早前以「失恋」形容18岁长子张瞻到澳洲升学一事，指现在心情形伏，父子关系更胜从前，笑说儿子在香港时，他传讯息也不会时时回复，现在几乎即时回复，父子会说「Love you」，「他一个人在澳洲，需要时间适应，幸好我有朋友在当地，会照顾他，元宵那天都有找他食饭。儿子租住学生宿舍，男仔要学独立，如果换转是女儿（张靖）过去，我想自己要移民陪她！又不敢想像她将来拍拖，我有何反应……反而儿子在当地结婚、生仔，我就无所谓。」吕良伟笑指张继聪所经历的，他早已经历，明白其心情；吕良伟透露儿子吕善扬25岁，在北京工作，问到儿子可有拍拖？他笑说：「他不会跟我说，有无同妈咪讲就不知道了，无得逼，慢慢来。（你想不想做老爷？）随缘，年轻人有他们的想法，和我们以前不同。」

