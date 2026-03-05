周晓彤回应被《东周刊》独家爆受周永恒缠扰 反击对方千字文：手上有片有证据 饱受精神折磨承受好多要胁

前女子组合MVG成员周晓彤（Ivy）近日突然在网上发文，怒斥周永恒为「世纪贱男」，并指控对方谎称已经离婚来欺骗她。《东周刊》独家爆Ivy近五个月来持续受到周永恒的疯狂缠扰，Ivy强调对方仅是多年的追求者，因拒爱而遭到连串骚扰，甚至生命威胁。不过周永恒对于被Ivy公开指控瞒婚兼连串骚扰行为后，昨日(4日）他于社交媒体上载千字文及多张对话截图作出反击，澄清自己并无骚扰Ivy，反指是Ivy在提出分手后多次要求复合，因他未有理会导致Ivy因「求爱不遂因爱成恨而作出报复」。

周永恒曾拿儿子来情绪勒索

昨晚（4日）Ivy到尖沙咀出席《无毒新境界》禁毒电影创作比赛首映礼活动时被问到，可有看到周永恒的千字文反击？她只觉得莫名其妙，即场还击对方，如果是她求爱不遂，怎会一直都是她报警，一直是周永恒走上门滋扰，她表明，手上有片有证据，所以不明白为何会变成是她求爱不遂，「其实我不想公开与他的恋情，因为会有很大压力以及被人说三道四，一直承受他对我的滋扰之余，现在我要承受很多声音。」她指出，之前周永恒在爸爸过世时找过她，因为周永恒不开心，情绪很不稳定及想自杀，而几次谈到分手时，周永恒会冲出马路自杀，又随街打人。传媒指周永恒贴出多张对话截图，全是Ivy致电给他？Ivy解释，因当时周永恒说想自杀，知道他情绪有问题不想搞出人命，所以很担心才致电给他。即周永恒蛊惑地没有将所有对话截图贴出？她说：「所以我很无奈，我是受害者，与他一起一直以来我也不敢出声，承受着他很多要胁，拿他的儿子来情绪勒索，他与前妻不让儿子返学的证据我也有。」

Ivy为避周永恒已换电话号码

Ivy感到情绪受到严重困扰，现在只想周永恒不要再骚扰她，不想再与他有任何关系，所以Ivy刚刚已经换了电话号码。问她可会因为要避开周永恒而搬屋？她却感到搬屋很麻烦，现在换电话号码连通讯软件户口也取消了，因此有很多朋友也担心她。她指出，周永恒试过在凌晨三时在她家门外找不到她，报警找了消防员到场，最后消防员致电给她说，这位先生（周永恒）因为找不到她而报警。她透露现在已透过律师向法庭申请禁制令，禁制周永恒骚扰及接触她，因为事件已经持续了半年，她称在周永恒爸爸火化完那天，与他最后以电话联络时，已清楚说给周永恒知道，自己已向法庭申请禁制令，周永恒却跟她说：「我每个前度都是这样做，即是人有你又要有！」Ivy对他说：「我只想你不要再找我。」但周永恒却领会到她的意思就是要继续找她。她说：「我真的与他沟通不到，我只想过回自己的人生，我承认我蠢，只希望他不要再骚扰我，（他说已申请离婚？）真的很复杂，他一时离婚、一时又不离婚，更试过找他的前妻求我与他一起。」至于二人有没有钱银瓜葛？Ivy表明没有，只是男女朋友之间互相送一下礼物，「因为我是基督徒，所以与他一起时便约法三章，一星期只见一次面，不可以同居，也不会有婚前性行为，他也应承了，所以我没有蚀底，只是精神上受折磨。」