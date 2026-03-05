钟培生浅水湾大宅打造电影级场面 拒用替身30米高空跃下求婚：男人大丈夫要自己落地完成

钟培生今日傍晚在社交平台无预警宣布，向女友庄雅婷（Angel）求婚成功，正式「封盘」。消息一出即时引爆全城讨论，相关片段火速被疯狂转载，直冲 热搜榜。是次求婚选址浅水湾钟家大宅，以「电影级规格」打造：巨型场景布置、现场管弦乐团伴奏，加上约30米高空威也一跃而下的震撼画面，令不少网民惊叹：「呢个唔只系求婚，直头系全港盛事！」

钟培生为爱拒用替身

整个求婚企划由专业电影导演团队联同动作特技组策划，于大宅内搭建威也装置，挑战高难度高空镜头。据悉，制作团队曾基于安全考虑，建议以替身处理最危险的段落，但钟培生坚持亲身上阵，并提前两个月开始密集彩排，反复调整落地步伐与走位。有现场工作人员透露，他为求落地后第一步要稳要定，练至手臂与膝盖多处瘀伤仍不肯收手；求婚当日，他在顶楼位置短暂闭目深呼吸，务求整个过程万无一失。钟培生说：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫，所有嘢一定要自己落地完成。」

钟培生「封盘」成热话

随著「封盘」消息流出，「城中富四代荀盘」的称号再度引发热议，不少网民留言恭喜「名草有主」，成为网络热话。钟培生透露，将陆续公开幕后班底、筹备细节及更多花絮，并再次多谢大家的祝福。

庄雅婷背景曝光

另外，钟培生未婚妻庄雅婷（Angel）现年25岁，2000年于香港出生，曾于北京大学完成本科双学位，其后于香港大学进修硕士课程。Angel现职招商局金融控股有限公司分析及知识管理中心副经理，同时身兼西贡区议会委任议员，为本届最年轻区议员。消息曝光后，留言区除了洗版祝福，更有不少网民形容二人是「强强联手」，直言这次「封盘」不止震撼，更显份量。

