钟雪莹想化身女捕快 「追求」Edan 一拍即合 望延续喜剧情缘｜独家

吕爵安（Edan）和钟雪莹在贺岁片《金多宝》首次合作，亦有暧昧感情线，钟雪莹笑谓再有机会合作就要追求Edan，两人即时构思剧情，提议拍古装女追男之余，钟雪莹更想化身女捕快「追求」Edan，继续向喜剧方向发展。 文：黄佩丽 图：谭志光

钟雪莹和Edan在贺岁片《金多宝》首次合作，Edan表示初时对钟雪莹的印象是好叻又有自己想法的天才，钟雪莹则指未认识Edan前，已觉得他在影视作品中很放得开，笑他不是为配合剧情，而是他的内置功能，自己要向对方学习。两人都说合作过后发现一个共通点，就是大家都认真工作，几位演员更不时灵光一闪提意见，Edan笑说：「阿正（李尚正）和虾头（杨诗敏）在戏中有场唱歌戏，他们在化妆间练唱时就唱了一个很好笑的改版，但埋位就唱正经版，我和阿雪都觉得改版更好笑，都想向导演翁子光提议，不过在敲完导演门之后，我同导演讲，『导演，阿雪有嘢同你讲！』」钟雪莹对Edan重提此事仍感没好气，笑指当时明明讲好「你去我去」，谁知竟被他推了出去，回想起来仍觉好笑。

同前辈合作学到嘢

《金多宝》以亲情为题材，其中以钟雪莹和金燕玲这对嫲孙情最为感人，钟雪莹表示这也是导演的故事，拍摄时与她分享了很多和嫲嫲的往事，透露戏中演年轻版钟雪莹的小演员也是导演家族的一员，又说拍摄时都有想起与家人相处的情况，要好好过生活，把每一日都过好，将来就不会感到内疚。Edan在戏中以好友身份与钟雪莹相处，虽不是「林家」一员，但作为旁观者，觉得他们真的很像一家人，很有火花，而他与「林爸爸」李尚正亦有不少对手戏，Edan称之前在《死尸死时四十四》已合作过，当时对手戏不多，但已感受到对方喜剧泰斗的气场，今次正式合作亦见到他别树一帜的幽默，在他身上学到很多。

至于钟雪莹面对大前辈金燕玲，她直言喜悦大过紧张，「我无拍过翁子光导演的电影，但很喜欢《踏血寻梅》，今次能与他们合作与开心，能观察到他们拍摄的情况觉得很幸运！」另外，Edan和钟雪莹有暧昧感情线，不过着墨不多，钟雪莹笑谓再有机会合作的话、要追求Edan，他们更即时构思剧情，提议拍古装女追男之余，钟雪莹更想化身女捕快「追求」Edan，继续向喜剧方向发展。