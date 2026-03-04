黄嘉雯频做姊妹唔怕嫁唔出 另一半不需住豪宅最紧要对自己好 为拍饮食片食太多搞到胃痛

2019年度香港小姐冠军黄嘉雯（Carmaney），今日（4日）现身慧妍雅集活动时，被记者问到日前为工展小姐好友张殷慈的婚礼担任姊妹团，她笑言当日抢不到花球，并表示自己已做了姊妹很多次，期间还反问记者是否不能做太多？问到她会否担心「嫁唔出」？她充满自信地说：「咁又唔惊嘅，对自己有信心，只是时候未到。」她亦笑言自己属鸡，有指今年肖鸡桃花旺。

黄嘉雯想增桃花运

提到早前在IG晒豪宅照片，她表示是其亲戚屋企，因为见到亲戚屋企的桃花树很大棵好靓，才打卡影相，叫大家不要误会。她直言在桃花树前影相是想增加桃花运，渴望得到桃花。问到择偶条件，她表示最紧要对自己好，又谓钟意成熟稳重，不需要住豪宅，但一定要有上进心。她表示现时除了主持饮食节目《美食新闻报道》外，近日开设网上频道拍美食片，与摄影师朋友北上四出「揾食」，发掘平靓正美食给大家。问到她为何不停吃身材依然fit爆？她表示靠做运动keep fit ，但她怀疑自己近期吃得太多而胃痛，但为了工作都没有办法，惟有平日在家吃得清淡些。