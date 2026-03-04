Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄嘉雯频做姊妹唔怕嫁唔出 另一半不需住豪宅最紧要对自己好 为拍饮食片食太多搞到胃痛

影视圈
更新时间：19:45 2026-03-04 HKT
发布时间：19:45 2026-03-04 HKT

2019年度香港小姐冠军黄嘉雯（Carmaney），今日（4日）现身慧妍雅集活动时，被记者问到日前为工展小姐好友张殷慈的婚礼担任姊妹团，她笑言当日抢不到花球，并表示自己已做了姊妹很多次，期间还反问记者是否不能做太多？问到她会否担心「嫁唔出」？她充满自信地说：「咁又唔惊嘅，对自己有信心，只是时候未到。」她亦笑言自己属鸡，有指今年肖鸡桃花旺。

黄嘉雯想增桃花运

提到早前在IG晒豪宅照片，她表示是其亲戚屋企，因为见到亲戚屋企的桃花树很大棵好靓，才打卡影相，叫大家不要误会。她直言在桃花树前影相是想增加桃花运，渴望得到桃花。问到择偶条件，她表示最紧要对自己好，又谓钟意成熟稳重，不需要住豪宅，但一定要有上进心。她表示现时除了主持饮食节目《美食新闻报道》外，近日开设网上频道拍美食片，与摄影师朋友北上四出「揾食」，发掘平靓正美食给大家。问到她为何不停吃身材依然fit爆？她表示靠做运动keep fit ，但她怀疑自己近期吃得太多而胃痛，但为了工作都没有办法，惟有平日在家吃得清淡些。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
7小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
6小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
9小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬周三晚举行 伊朗导弹射往土耳其遭北约拦截｜持续更新
即时国际
48分钟前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
投资理财
8小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
4小时前
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
突发
6小时前