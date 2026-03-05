Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱凯婷谈中东战局影响机师老公航班 望世界和平善心不变 慧妍雅集44周年慈善晚会3.21举行

影视圈
更新时间：07:00 2026-03-05 HKT
发布时间：07:00 2026-03-05 HKT

第二年连任主席的朱凯婷率成员戚黛黛、唐丽球、王君馨、黄嘉雯、张名雅等出席《举行记者会，公布将于3月21日举行《慧妍雅集44周年慈善晚会2026》，并以「Love Shine爱·闪耀」为主题，旨在提高社会对身心灵健康的关注。最近加入的有麦明诗「准阿嫂」陈熙蕊，及2024年的港姐三甲倪乐琳、梁嘉莹、杨梓瑶和「友谊小姐」王汛文都有现身。

黄博与王君馨助阵

提到今年表演嘉宾，她透露今年将是「全女班」，特别请来《中年好声音3》冠军黄博及热爱唱歌跳舞的「慧妍」姊妹王君馨。王君馨在台上表示能够参与今次活动感到特别有意义，她指出两年前创立了女士学院，旨在帮助女生认识、了解并欣赏自己，成为独立的个体，从而克服任何负面情绪，走得更远。

朱凯婷感恩去年数百万善款

朱凯婷表示近年筹款不易，前辈教导她不要给自己太大压力，尽力而为，只需与自己比较即可。她透露去年筹得数百万元善款已感满意。今年将有12件拍卖品，包括艺术品、红酒，以及由赵增熹提供的单对单录唱服务。

朱凯婷冀世界和平

对于近日中东地区战局不稳，问及其任职777客机机师的机师老公有否受影响？她说：「其实老公最初知道这件事也很担心，不过要看航班安排。暂时要停飞，希望快点回复正常。」一直为马会工作的朱凯婷，表示知道有香港骑师、马主和马匹代表香港前往杜拜参赛，同样滞留当地，因此对事件特别关注，并希望世界和平。

